В Риме нашли мастерскую, где подделывали картины классиков 20.02.2025, 3:43

От Рембрандта до Пикассо.

Итальянская полиция обнаружила в Риме подпольную мастерскую, где изготовляли высококачественные подделки картин известных художников разных эпох. Как сообщает The Guardian, в «репертуар» фальсификаторов входили как классики живописи, например Рембрандт, так и художники эпохи модернизма, такие как Пикассо. Мошенники продавали подделки через интернет.

Полиция конфисковала 71 холст. Часть полотен была уже завершена, ещё часть - в стадии работы. Помимо мольбертов, кистей, красок и прочих художественных материалов, в доме на севере Рима были найдены многочисленные каталоги художественных выставок, с которыми мошенники сверялись, изготавливая фальшивки. Также они подделывали сертификаты подлинности на сделанные ими копии.

Расследование полиции началось после того, как на веб-сайтах, занимающихся торговлей произведениями искусства, были обнаружены сотни картин, подлинность которых вызвала сомнения у экспертов. Большинство из них якобы принадлежали кисти мастеров XIX и XX века.

Это не первый случай, когда в мире, и в частности в Италии, раскрывают мошенничества с фальшивыми картинами известных художников. В ноябре прошлого года итальянская полиция рассекретила крупную сеть фальсификаторов, включавшую в себя не менее шести мастерских и разветвленные торговые связи. Там тоже подделывали картины топовых художников от Ван Гога до Бэнкси. Тогда было конфисковано более 2100 поддельных картин. Если бы они были проданы под видом настоящих, их совокупная стоимость могла бы составить около 165 миллионов долларов.

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