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Президент Чехии отреагировал на заявление Трампа о Зеленском

  • 20.02.2025, 5:02
Президент Чехии отреагировал на заявление Трампа о Зеленском
Петр Павел

Петр Павел обвинил президента США в «большом цинизме».

Президент Чехии Петр Павел заявил, что нужно иметь большой цинизм, чтобы назвать президента такой страны, как Украина диктатором.

Об этом он написал в X (Twitter).

Петр Павел напомнил, что Украина ежедневно страдает от вражеских обстрелов, а пятая часть ее территории занята оккупационными войсками.

«Какой была бы ценность выборов, проведенных в стране, которая уже 3 года противостоит агрессии со стороны соседней ядерной державы? Как организовать выборы, когда пятая часть территории оккупирована оккупационными войсками, а вся страна находится под ежедневными обстрелами?

Называть президента такой страны диктатором – это надо иметь большой цинизм», – написал президент Чехии.

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