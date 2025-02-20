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Политики в США резко критикуют заявления Трампа о войне, Украине и Зеленском

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  • 20.02.2025, 8:05
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Политики в США резко критикуют заявления Трампа о войне, Украине и Зеленском

Войну начал Путин, а рейтинг Зеленского – более 50%.

Американские политики раскритиковали заявления президента США Дональда Трампа о войне в Украине. В частности, лидер демократов в Сенате США Чак Шумер прокомментировал утверждение о том, что украинцы якобы сами начали войну.

Он назвал такие обвинения в адрес Украины «отвратительными». Об этом сообщает Associated Press.

Шумер заявил, что отвратительно видеть, как американский президент отворачивается «от одного из друзей и открыто становится на сторону такого головореза, как Путин».

В то же время бывший вице-президент Трампа Майк Пенс на своей странице в соцсети Х обратился к американскому лидеру со словами о том, что не Украина начала эту войну. Он добавил, что именно Россия положила начало «неспровоцированному и жестокому вторжению, забрав сотни тысяч жизней». А также заметил, что путь к миру должен строиться на правде.

Тогда как конгрессмен от республиканцев Майк Лоулер написал, что Владимир Путин является подлым диктатором и точно не американским другом или союзником. Он также выступил против выборов во время войны, потому что считает, что Кремль может вмешаться и назначить марионеточного президента.

О заявлениях Трампа высказался и сенатор демократов Адам Шифф.

«Со времен Чехословакии ни одно демократическое государство не было так предано западным государством», – написал Шифф на своей странице в соцсети Х.

А также добавил, что умиротворение российского диктатора Путина, которого пытается достичь Трамп, останется в памяти.

Кроме этого, член Палаты представителей Конгресса и однопартиец Трампа Дон Бейкон заявил, что эту войну начал Путин, а рейтинг Зеленского составляет более 50%. Он добавил, что российский диктатор убивал своих оппонентов и совершил ряд военных преступлений.

Он также отметил, что Украина хочет быть частью Запада, в то время, как Путин буквально ненавидит его.

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