Лига чемпионов: «Реал» прошел «Ман Сити», «Ювентус» вылетел от ПСВ 2 20.02.2025, 8:14

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Прошли ответные стыковые матчи 1/16 финала.

18-19 февраля прошли ответные стыковые матчи 1/16 плей-офф Лиги чемпионов, пишет «Трибуна».

В 1/8 финала вышли «Фейеноорд» (1:0, 1:1 с «Миланом»), «Брюгге» (2:1, 3:1 с «Аталантой»), «Бенфика» (1:0, 3:3 с «Монако»), «Бавария» (2:1, 1:1 с «Селтиком»), «Боруссия» Дортмунд (3:0, 0:0 со «Спортингом»), ПСВ (1:2, 3:1 ДВ с «Ювентусом»), «ПСЖ» (3:0, 7:0 с «Брестом») и «Реал» (3:2, 3:1 с «Манчестер Сити»).

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