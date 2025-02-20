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Южная Корея готова принять северокорейских военнопленных

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  • 20.02.2025, 8:16
  • 2,318
Южная Корея готова принять северокорейских военнопленных

В соответствии с Конституцией.

Южная Корея готова принять любых северокорейских солдат, оказавшихся в украинском плену, если они этого захотят. Об этом сообщило министерство иностранных дел Южной Кореи, пишет Bloomberg.

«Северокорейские солдаты являются нашими гражданами в соответствии с Конституцией, и уважение свободы воли отдельных лиц соответствует международному праву и обычаям», – сказано в заявлении ведомства.

Это предложение прозвучало после того, как захваченный в плен солдат КНДР заявил в интервью газете «Чосон ильбо», что он хочет получить убежище в Южной Корее. В публикации был процитирован неназванный украинский чиновник, который заявил, что возможность этого будет зависеть от взглядов южнокорейского правительства.

Южная Корея заявила, что довела свое намерение до украинских коллег и что они продолжают необходимые консультации. В МИД страны добавили, что северокорейских солдат «не следует отправлять против их воли в место, где существует угроза преследования».

В январе 2025 года Киев сообщил о взятии в плен двух северокорейских военных, захваченных в Курской области. Их допросили, один из них сказал, что ехал в Россию на учения, а не для участия в войне.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов передавать лидеру КНДР Ким Чен Ыну захваченных в плен северокорейских солдат, если он организует их обмен на украинских военных, находящихся в российском плену.

По утверждению западных разведок, в Россию для участия в войне могли прибыть около 10 тысяч военных из КНДР. Впоследствии украинские и западные официальные лица, как и разведка Южной Кореи, подтвердили участие военных КНДР в боях на территории Курской области, часть которых удерживают украинские силы.

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