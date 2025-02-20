Европейские лидеры отреагировали на слова Трампа о Зеленском 5 20.02.2025, 8:27

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Захватническую войну начали исключительно Россия и Путин.

Лидеры и авторитетные политики европейских стран поддержали президента Украины Владимира Зеленского после того, как глава Белого дома Дональд Трамп назвал его «диктатором без выборов».

Они напомнили, что жестокую захватническую войну начал российский диктатор Владимир Путин.

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Лидеры Европы поддержали Зеленского

В частности, президент Финляндии Александр Стубб отверг слова Трампа и заявил, что его государство «поддерживает украинскую Конституцию и демократически избранного президента Владимира Зеленского».

«Захватническую войну начали исключительно Россия и президент Путин. Наша работа заключается в том, чтобы обсудить с Трампом последствия, если Путин получит то, чего хочет», — напомнил Стубб.

Его поддержал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре, который считает высказывание Трампа «глубоко несправедливым». Стьоре отметил, что Зеленский «является избранным президентом со значительным большинством». Эту позицию поддержали и другие норвежские политики.

Другие слова в поддержку Зеленского

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал комментарии Трампа «неправильными и опасными».

«Просто неправильно и опасно отрицать демократическую легитимность президента Зеленского... То, что очередные выборы не могут проводиться во время войны, соответствует требованиям Конституции Украины и избирательного законодательства. Никто не должен утверждать обратное», — сказал он.

Один из крупнейших союзников Украины, президент Чехии Петр Павел, заявил, что «чтобы назвать президента такой страны диктатором, нужна большая доля цинизма».

«Какую ценность имели бы выборы в стране, которая три года защищалась от агрессии со стороны соседней ядерной державы? Как организовать выборы, когда пятая часть территории оккупирована, а вся страна под ежедневными обстрелами?» — написал чешский лидер.

Председатель оппозиционной Консервативной партии Великобритании Кеми Баденох написала, что «Зеленский не является диктатором — он демократически избранный лидер Украины, который мужественно противостоял незаконному вторжению Путина».

Напоминаем, Трамп заявил, что Украине нужно провести президентские выборы, поскольку Зеленский якобы имеет поддержку только на уровне 4%.

Со своей стороны, Зеленский высказался относительно заявлений Трампа о необходимости проведения выборов в Украине. По словам главы государства, результаты опроса показывают, что ему доверяют 57% граждан.

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