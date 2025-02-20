В Москве горит институт, работающий на оборонку РФ

В Москве горит институт, работающий на оборонку РФ4
- 20.02.2025, 8:35
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В здании уже обрушилась кровля.
В Москве вспыхнул масштабный пожар в Институте вычислительной техники. Огонь охватил 1500 квадратных метров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал SHOT.
Известно, что пожар начался вечером 19 февраля в здании Института вычислительной техники им. С. А. Лебедева на Варшавском шоссе в Москве.
Сейчас, по данным SHOT, наблюдается открытое горение на площади 1500 квадратов.
Огонь продолжает распространяться, что уже привело к обрушению кровли. Более того, известно, что существует угроза взрыва газовых баллонов. Информации о пострадавших пока нет.
Заметим, что Институт точной механики и вычислительной техники имени С. А. Лебедева - это российская научная организация, входящая в состав Российской академии наук.
Ранее это был федеральный государственный орган, но 3 августа 2009 года он был преобразован в акционерное общество, которое с 2008 года подчиняется Министерству промышленности и торговли РФ.