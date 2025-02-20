В Египте впервые за более чем 100 лет обнаружили новую гробницу фараона 20.02.2025, 8:43

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Она принадлежит Тутмосу II.

В Египте недалеко от города Луксор, совместная египетско-британская миссия идентифицировала древнюю гробницу царя Тутмоса II. Это стало первым обнаружением гробницы фараона за более чем 100 лет.

Об этом заявили в Министерстве туризма и древностей Египта.

Как заявили в министерстве, гробница Тутмоса II, которая расположена к западу от Долины царей, была последней потерянной гробницей царей 18-й династии Египта и первой царской гробницей, обнаруженной после гробницы Тутанхамона в 1922 году.

Из-за наводнения гробница в целом не сохранилась

Фото: Автор: Эдуард Ткач/ Getty Images

«Археологи смогли идентифицировать гробницу благодаря найденным на месте алебастровым сосудам, на которых были высечены имена царя Тутмоса II и его жены царицы Хатшепсут, одной из немногих женщин, правивших Египтом», - пишет Reuters.

Кроме того, в заявлении говорится, что археологии обнаружили части его погребальной мебели, а также куски раствора с синими надписями, желтыми звездами и религиозными текстами.

Однако из-за наводнения вскоре после смерти короля, гробница в целом не сохранилась. Имеются признаки того, что большая часть ее содержимого была перемещена, и сейчас ведутся работы по ее извлечению.

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