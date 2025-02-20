Трамп нервничает

Трамп нервничает13
- Анатолий Несмиян
- 20.02.2025, 8:50
- 7,802
Такое поведение может вызвать обратный эффект.
Трамп перешел к прямым оскорблениям Зеленского. Вероятно, в связи с неуступчивостью последнего в отношении всех трамповских инициатив. До прямых угроз еще дело не дошло, но все может быть, тем более, что в числе обвинений Зеленскому - 350 миллиардов, которые он «вынудил» потратить на свою поддержку Байдена. Прямо демиург какой-то.
Доллары для Трампа - это святое, поэтому могут и выкрасть, чем черт не шутит. В конце концов, латиноамериканских президентов Штаты крали и сажали в тюрьму, чем один индеец отличается от другого для шерифа - неясно.
Тут нужно учесть, что напор Трампа может вызвать обратный эффект - украинцы сочтут себя оскорбленными и наоборот - рейтинг Зеленского поползет вверх, а идея перемирия - напротив, сильно сдаст в популярности. У таранного стиля Трампа есть ограничения, но когда глаза наливаются кровью, их перестают замечать.
Анатолий Несмиян, «Телеграм»