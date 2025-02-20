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ВСУ отследили и уничтожили логово операторов дронов РФ

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  • 20.02.2025, 9:02
  • 1,658
ВСУ отследили и уничтожили логово операторов дронов РФ

Это была тактическая победа со стратегическим посланием.

ВСУ отследили вражеских операторов дронов к югу от Водяного на территории Донецкой области.

Известно, что бойцы из «Кара-Даг» давно вели охоту на вражеских операторов дронов, информирует Forbes.

Напомним, что благодаря оптоволокну сигналы можно отправлять и принимать по проводам толщиной в миллиметры.

Такое решение позволяет обходить радиопомехи и наносить удары по своим целям.

У Украины меньше живой силы и военной техники, чем у врага, но зато больше и лучше беспилотников, которыми Киев заменяет артиллерию на поле боя.

Чтобы сохранить свое преимущество в дронах, Украине приходится пресекать любые попытки врага усовершенствовать свои беспилотники.

На днях бойцы из «Кара-Даг» заметили отражение оптоволоконных кабелей. Координаты были переданы украинским операторам дронов, которые и нанесли удар по логову врага.

Они проследили за отражающими солнечный свет волокнами обратно к скрытой базе российской команды в заснеженных зданиях и поразили вражеских операторов взрывными FPV-дронами.

Это была тактическая победа со стратегическим посланием. Америка может предпочесть подчиниться России, но Украина не обязана этого делать.

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