закрыть
20 февраля 2025, четверг, 9:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси утвердили документ, который вызывает вопросы из-за наличия в стране АЭС

  • 20.02.2025, 9:10
  • 2,212
В Беларуси утвердили документ, который вызывает вопросы из-за наличия в стране АЭС

Дорожает еще один вид услуг для населения.

В Беларуси изменили цены на сжиженный газ, который отпускают для населения в малолитражных баллонах. Цена за 1 кг газа вырастет до 1 рубля 62 копеек (ранее — 1,54 рубля). Рост — на 5,2%. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Для сравнения: тарифы на электричество в этом году подняли на 11,9%.

Это повышение касается заправки малолитражных газовых баллонов объемом 1 л (0,4 кг), 5 л (2,0 кг), 12 л (5,0 кг), 27 л (11,4 кг).

Нынешнее постановление не касается цен на газ в баллонах емкостью 50 литров (21 кг). Их подняли с 1 января этого года.

Напомним, ранее Александр Лукашенко 30 января подписал указ, которым установили предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2025 год. Этот документ начал действовать задним числом — с 1 января.

После этого правительство утвердило окончательные тарифы на ЖКУ, которые будут действовать в этом году. Заметно подорожала электроэнергия.

Как уточняли в Совмине, тарифы на ЖКУ на этот год установили в расчете, что жировка для типовой квартиры (двухкомнатной с тремя проживающими, по всей видимости) подорожает на 21 рубль, или 0,5 базовой величины.

«Тарифы на электроэнергию для населения с 1 января 2025 года повышаются на 11,9%, — сообщали Совмин. — Для типовой квартиры при нормативном потреблении электрической энергии это составит 4 рубля 51 копейку».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На самом деле Россией управляет не Путин
На самом деле Россией управляет не Путин Рауль Ребане
Зеленский трижды сказал «нет» Трампу
Зеленский трижды сказал «нет» Трампу Владимир Пастухов
2025–2029
2025–2029 Юрий Фельштинский
Мир ждет новая гонка вооружений
Мир ждет новая гонка вооружений Петр Олещук