В Беларуси утвердили документ, который вызывает вопросы из-за наличия в стране АЭС 20.02.2025, 9:10

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Дорожает еще один вид услуг для населения.

В Беларуси изменили цены на сжиженный газ, который отпускают для населения в малолитражных баллонах. Цена за 1 кг газа вырастет до 1 рубля 62 копеек (ранее — 1,54 рубля). Рост — на 5,2%. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Для сравнения: тарифы на электричество в этом году подняли на 11,9%.

Это повышение касается заправки малолитражных газовых баллонов объемом 1 л (0,4 кг), 5 л (2,0 кг), 12 л (5,0 кг), 27 л (11,4 кг).

Нынешнее постановление не касается цен на газ в баллонах емкостью 50 литров (21 кг). Их подняли с 1 января этого года.

Напомним, ранее Александр Лукашенко 30 января подписал указ, которым установили предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2025 год. Этот документ начал действовать задним числом — с 1 января.

После этого правительство утвердило окончательные тарифы на ЖКУ, которые будут действовать в этом году. Заметно подорожала электроэнергия.

Как уточняли в Совмине, тарифы на ЖКУ на этот год установили в расчете, что жировка для типовой квартиры (двухкомнатной с тремя проживающими, по всей видимости) подорожает на 21 рубль, или 0,5 базовой величины.

«Тарифы на электроэнергию для населения с 1 января 2025 года повышаются на 11,9%, — сообщали Совмин. — Для типовой квартиры при нормативном потреблении электрической энергии это составит 4 рубля 51 копейку».

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