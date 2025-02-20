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Трамп обвинил Зеленского в срыве сделки по полезным ископаемым

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  • 20.02.2025, 9:17
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Трамп обвинил Зеленского в срыве сделки по полезным ископаемым

И пригрозил «невеселыми» последствиями.

Украинские власти сорвали сделку с Вашингтоном по добыче полезных ископаемых в обмен на продолжение военной помощи, заявил президент США Дональд Трамп.

«У нас была сделка по редкоземельным металлам и прочему, но они нарушили эту сделку два дня назад», — сказал Трамп на инвестиционном форуме в Майами.

По его словам, соглашение было необходимо, чтобы США смогли вернуть потраченные на поддержку Украины деньги.

Он назвал украинского президента Владимира Зеленского «не очень успешным юмористом», которому США выдали «$350 млрд на войну», но эта война «не могла быть выиграна». Трамп отметил, что Европа дает Украине средства «под гарантии» и получает их обратно, в то время как США «просто отдают деньги».

После этого в ходе общения с журналистами Трамп заявил, что намерен «воскресить» сделку по добыче полезных ископаемых с Украиной.

«Посмотрим, что будет. Но я воскрешу ее или будет не слишком весело», — предупредил американский президент.

По данным знакомых с вопросом источников Reuters, администрация Трампа собирается заключить с Киевом упрощенное соглашение, а затем обсуждать подробные условия, в том числе, какой частью ресурсов Украины будут владеть США.

Идею о совместной разработке ресурсов впервые выдвинул Зеленский. Это предложение было частью «плана победы», который он представил Трампу осенью. Позднее президент США оценивал объем сделки в $500 млрд, подчеркнув, что доступ Вашингтона к украинским ресурсам будет гарантией безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности представители администрации Трампа предложили Зеленскому подписать договор, согласно которому США получат 50% доходов от добычи всех полезных ископаемых в Украине и 50% от стоимости «всех новых лицензий, выданных третьим лицам» на их разработку. Зеленский отказался подписывать соглашение с такими условиями, сославшись на то, что в нем ничего не говорилось о гарантиях безопасности для Киева.

В то же время, как отметил колумнист Bloomberg по сырьевым рынкам Хавьер Блас, данные Геологической службы США не подтверждают наличие в Украине больших запасов редкоземельных металлов. При этом добыча таких ископаемых в мире оценивается в $15 млрд в год. Таким образом, даже если Украина каким-то образом начнет добывать 20% редкоземельных металлов в мире, ее доход от этого составит $3 млрд в год. «Чтобы достичь $500 млрд, о которых говорил Трамп, США нужно будет обеспечить 150 с лишним лет добычи в Украине», — отметил Блас.

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