Многодетным родителям из Колодищей аннулировали документы на дом из-за двухэтажной бани 2 20.02.2025, 9:30

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Фото: «Минская правда»

По проекту баня была предусмотрена.

Несколько лет назад многодетные родители Юлия и Василий построили в Колодищах дом, ввели его в эксплуатацию. Рядом супруги построили баню: по проекту она была предусмотрена, единственное, реальность не совсем совпала с тем, что было на бумаге. Баня получилась двухэтажной, с лестницей, пишет «Минская правда».

— Дом построили и зарегистрировали раньше, в связи с событиями пятилетней давности сделали там подвал. В 2022 году занялись вводом в эксплуатацию бани, но нам ответили категоричным отказом. Якобы построили не баню, а еще один дом, причем двухэтажный. Но там просто стоит печь, здание не отапливается, газ не подведен. На втором этаже оборудовано несколько комнат, но жилыми их назвать нельзя. По сути, это чердак, — объяснил Василий Егорович. В среду, 19 февраля, он вместе с супругой пришел на личный прием к председателю Миноблисполкома Александру Турчину.

Юлия и Василий на приеме у Александра Турчина, 19 февраля 2025 года

Фото: «Минская правда»

По словам заявителей, когда они обратились в райисполком с просьбой зарегистрировать здание бани, им аннулировали документы на дом.

— То есть сейчас он также считается не введенным в эксплуатацию, — обратила внимание Юлия Владимировна. — Технического паспорта на дом нет, на руках только ведомость технических характеристик. И теперь мы не можем там прописаться, ничего сделать не можем.

Супругам поставили условие: второй этаж бани надо снести, тогда вопрос с вводом в эксплуатацию объектов снимется. Однако их такой вариант не устраивает.

— Мы сами, за свой счет построили дом и баню, к государству за помощью не обращались. Почему теперь должны уничтожать то, что уже сделано и во что вложены деньги?

Ситуацию прокомментировал председатель комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Алексей Новиков:

— Мы действительно отказывали заявителям, так как второй этаж бани — не чердак, а все-таки мансардный этаж. Он не попадает под критерии хозпостройки. Поэтому принять объект в эксплуатацию было нельзя.

Но в середине января вступил в силу указ № 253 — согласно документу, заявители могут зарегистрировать баню как хозпостройку.

— Для этого вам нужно еще раз подать документы в «Одно окно», — уточнил Александр Турчин.

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