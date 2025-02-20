Россия второй день подряд массированно атакует Одессу 20.02.2025, 9:42

Есть пострадавший, 90 тысяч абонентов остались без света.

Вечером 19 февраля страна-агрессор Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками. В результате пострадал мужчина, есть повреждения.

«Враг второй день подряд массированно атакует Одессу ударными беспилотниками», - сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В результате удара возникли пожары на крыше заведения общественного питания и складского здания, повреждены админздание, автомойка, проезжая часть и остекление частного дома.

«Пострадал один человек, 55-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести», - отметил он.

По данным ГосЧС, «пострадал мужчина, который в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в больницу».

Из-за российской атаки без электроснабжения остались около пяти тысяч жителей одного из районов Одессы.

После двух дней ударов по Одесскому району без света остались 89 500 абонентов.

Тем временем мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в городе повреждена тепломагистраль. Также городской совет обнародовал фото последствий российской атаки.

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