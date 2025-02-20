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Трюдо: Канада всегда будет стоять на защите Украины

  • 20.02.2025, 9:45
Трюдо: Канада всегда будет стоять на защите Украины
Джастин Трюдо
Фото: Stephanie Lecocq/Pool via Reuters

Премьер-министр страны сделал заявление на фоне последних выступлений Трампа.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил поддержку Украине на фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа. Об этом пишет издание The Hill.

«Канада и наши союзники однозначно выступают против незаконных, аморальных и несправедливых нарушений международного порядка Владимиром Путиным (российского диктоатора, - ред.). Я с нетерпением жду возможности сесть со своими европейскими партнерами через несколько часов, чтобы поговорить о том, как мы будем продолжать однозначно защищать Украину, а также защищать правила, которые обеспечивают безопасность всех нас», - сказал Трюдо.

Он выступил в защиту «порядка, основанного на правилах», который, по его словам, сохранял мир в безопасности в течение почти целого века.

«Украинцы воюют и гибнут не только за защиту своего суверенитета, своей территориальной целостности. Они также борются за защиту основанного на правилах порядка, который обеспечивает безопасность всех нас во всем мире и длится уже почти 80 лет», - отметил премьер Канады.

По его словам, «период мира, стабильности, процветания для мира» был лишь потому, «что у нас были правила относительно границ, относительно невторжения к вашим соседям», которые Россия, однако «решила сознательно нарушить несколько лет назад».

Трюдо заверил, что «Канада всегда будет стоять на защите Украины».

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