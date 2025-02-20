Победа над РФ без помощи США: как будет Украина воевать при Трампе 21 Игорь Луценко

20.02.2025, 10:03

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Эффект от демаршей Вашингтона будет заметен, но не критичен.

Насколько Украина может обойтись без США?

Коротко:

При условии, что ЕС выделяет достаточно денег — эффект от демаршей Вашингтона будет заметен, но не критичен.

Европейские вооруженные решения в своей массе более близки к требованиям российско-украинской войны.

Если мы берем основу нашей войны — дроны, то мы их в основном делаем сами. Компоненты из США используются фрагментарно и в основном имеют аналоги в других странах.

Даже если рассматривать премиум-сегмент дорогих разведывательных дронов, то здесь европейские производители доминируют над американскими в поставках и очень гибко приспосабливаются к нынешней войне.

Конечно, американская аппаратура связи производства Silvus считается лучшей в мире в своих сегментах, но она применяется, как дорогое решение, достаточно ограниченно. И не лишена конкурентов.

Самое важное, что есть у США для дронов — это «Старлинк». Но со стороны Штатов не слышно о планируемых действиях враждебного характера в отношении Украины, поэтому о принудительном отключении украинцам «Старлинка» речь пока не идет (пока!). Хотя такую возможность следует учитывать уже сейчас и интенсивно вести работу по нахождению альтернатив.

США, если исходить из нынешних настроений в Капитолии, хотят частично превратиться в Китай в этой войне: продавать оборонные решения за деньги, получать максимальную краткосрочную материальную выгоду. Главное, чтобы США не начали играть на стороне Москвы, как это часто случалось.

Таким образом, если США не перейдут от политики отстранения от конфликта на открытое давление на Украину в интересах РФ, то отечественная дроновая отрасль сможет работать дальше, а силы беспилотных систем — получать то, что им надо.

Что касается «классического» оружия, то, по моему мнению, Европа находится впереди США в уровне бронетехники и ствольной артиллерии. БМП «Брэдли» — прекрасная машина, но шведская CV-90 ничем не хуже, а во многих аспектах — и лучше. То же самое будет, если сравнивать «Абрамс» и «Леопард».

Таких БТР, как есть у европейцев, у США вообще нет. Нет таких самоходных минометных систем с автоматическим наведением. Большинство самоходных пушек натовского калибра 155 мм — тоже не американские.

Кто-то может сказать, что сейчас это не имеет такого значения, как раньше — традиционные вооружения отходят на второй план. С того или иного участка приходит статистика о том, что большинство поражений осуществляются дронами.

Но развитие войны не останавливается, и не исключено, что в ближайшие годы противодроновые средства смогут массово вернуть на поле боя старые добрые танки, БМП, БТР.

А, собственно, лидерами-производителями такого оборудования являются европейские и израильские компании, чья продукция уже стала золотым стандартом на фронте.

Открытым остается вопрос, сможет ли Украина в дальнейшем получать (за деньги) замечательные ракетные системы Himars или их аналоги из ЕС. А также, смогут ли европейцы и в дальнейшем передавать нам американское вооружение вроде систем Patriot и тому подобное.

Потеря США как источника оружия для нас будет ощутимой, но не критической болью. Мы можем воевать без США и даже побеждать, при условии, что Европа будет вести себя живо.

Игорь Луценко, «Фейсбук»

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