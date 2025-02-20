Цены на услуги ЖКХ в Беларуси растут бешеными темпами 3 20.02.2025, 10:15

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В три раза быстрее инфляции.

Оплата услуг ЖКХ в Беларуси растет темпами, намного превышающими инфляцию: в 2025 года платежи в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими увеличатся примерно на 14% (21 рубль) при ожидаемой инфляции не выше 5%, пишет select.by.

Повышение тарифов в 2025 году, как обычно, будет проводится в 2 этапа. С 1 января вырастет плата на все услуги, за исключением отопления и горячего водоснабжения, на 17,05 рубля (для типовой квартиры с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг). А с 1 июня поднимутся расходы на тепловую энергию на цели отопления и горячего водоснабжения — на 3,95 рубля.

Увеличение предельно допустимых тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2025 году будет осуществлено в соответствие с указом президента Беларуси, подписанном 30 января 2024 года.

Уже второй год прирост составляет 0,5 базовой величины в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг. В 2024 году это прогнозировалось равным 20 рублям, а в 2025 году должно составить 21 рубль.

Ранее в Беларуси действовал порядок, когда ежегодно данные платежи увеличивали на 5 долларов в год. В рублевом эквиваленте это близко к половине базовой величины. Так, в настоящее время 5 долларов составляет около 17 рублей. Правда, к концу года курс доллара может существенно вырасти.

В прошлом году пресс-служба Лукашенко сообщала, что за типовую двухкомнатную квартиру в отопительный период платежи составят около 173,15 рубля в месяц, в летний — 132,86 рубля. Если считать, что отопительный период в Беларуси длиться примерно полгода, то окажется что средняя плата в 2024 году находилась на уровне около 153 рублей. Следовательно, ее увеличение на 21 рубль в 2015 году соответствует росту примерно на 14%.

Это примерная оценка, так как длительность отопительного сезона меняется, да и реальные расходы на услуги ЖКХ могут отличаться от расчетов, сделанных год назад.

Тем не менее, ясно, что тарифы растут намного быстрее потребительской инфляции, которая в 2024 году составила 5,2%, а в 2025 году ожидается не выше 5%.

Но это запланированное превышение над инфляцией — дело в том, что себестоимость услуг ЖКХ намного больше платы за нее, поэтому государство постепенно приближает реальные платежи к себестоимости.

В результате в 2025 году удельный вес жилищно-коммунальных платежей в доходе семьи из трех человек при двух работающих и получающих среднюю по стране заработную плату должен составить 3,8%, а для семьи из двух пенсионеров — 8,3%.

В 2024 году оценка данных показателей, сделанная в МАРТ, была выше: 4,1% и 9,1% соответственно. То есть доходы населения растут более быстрыми темпами, чем квартплата.

При этом, как напомнили в официальном сообщении, государство предоставляет безналичные жилищные субсидии гражданам и семьям, в том случае, если у них ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% — в сельской местности.

Граждане Беларуси трудоспособного возраста, которые признаны не занятыми в экономике, должны оплачивать услуги ЖКХ по себестоимости. Насколько увеличатся тарифы для них, пока неизвестно, но в абсолютных величинах плата вырастет, по-видимому, существенно больше, чем на 21 рубль.

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