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«Объезжаю, чтобы на голову ничего не упало»

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  • 20.02.2025, 10:31
  • 2,142
«Объезжаю, чтобы на голову ничего не упало»

Как ремонт одного моста парализовал Минск.

К ремонту путепровода, который связывает центр и юго-восток столицы, готовились заранее: предупреждали минчан, продумывали схему движения общественного транспорта. Но пробки в центре города все равно застали врасплох водителей и пассажиров. В первые дни заторы на этом участке оценивали в девять баллов, автобусы и троллейбусы в часы пик выбились из графика на 20−30 минут. Завершить ремонт путепровода обещают к 1 декабря 2025 года. А пока минчане перестраивают маршруты. С какими неудобствами столкнулись горожане и как теперь они добираются через центр, рассказывают читатели Tochka.by.

Пробки и объезд

Наталия живет на проспекте Дзержинского, почти около МКАД. Ее рабочий день начинается в 09.00, на работу она ездит на машине.

Обычно дорога занимает полчаса. При самых жутких пробках и ДТП — максимум 40 минут.

«О том, что закрывают мост, я, конечно же, знала. И понимала, что прежде всего будут страдать жители Малиновки. Но в первый день все равно решила рискнуть и разведать обстановку», — говорит Наталия.

Пробки начинались еще за полкилометра до моста. Один из проблемных участков — кольцо на площади Богушевича.

«Теперь дорога заняла час. Хотя и выехала раньше, но все равно опоздала. Начальство не вошло в положение и влепило выговор», — делится Наталия.

В итоге девушка решила искать объездные пути. На какое-то время она даже пересела на метро. Но вскоре все равно вернулась за руль — все-таки зима, холодно.

В объезд поехала по улице Железнодорожной, которая идет параллельно проспекту Дзержинского. Проехала этот маршрут всего за четыре минуты — дорога хотя и узкая, но была абсолютно пустой.

«Но в районе Дружной все-таки встала в пробку — очень много людей так объезжает. Минут 10 потеряла. Но это был единственный небольшой затор на моем маршруте. Время в пути в тот день составило 40 минут — относительно нормально», — говорит Наталия.

С тех пор она ездит в час пик по Железнодорожной — обстановка на дороге там куда спокойнее.

«Теперь я снова доезжаю до работы всего за полчаса. Но выговор у меня есть, что поделать», — добавляет девушка.

«Объезжаю, чтобы на голову ничего не упало»

Илья рассказывает, что с началом ремонта путепровода его логистика тоже сильно пострадала.

Каждое утро он ездит на работу в район железнодорожного вокзала. В первый день закрытия путепровода вместо привычных 15 минут добирался целый час — через Немигу и Городской Вал.

«Потом пару дней стойко ездил на метро. Но ударили морозы, до станции идти холодно. Да и на третьей ветке большие интервалы. Ждать и морозиться мне не понравилось. Снова пересел на машину», — говорит Илья.

А после новостей о том, что с ремонтируемого путепровода на стекло иномарки упал кусок бетона, Илья снова решил изменить маршрут.

«А это как раз на Толстого произошло. Страшно стало — в том месте и ездил», — отмечает парень.

Теперь он добирается до работы по улице Маяковского. Там меньше пробок, дорога занимает 25 минут.

«Уверен, кто встает раньше меня и садится за руль чуть свет — тому приходится туго вне зависимости от маршрута объезда», — добавляет минчанин.

40−50 минут крутишься, выбирая маршрут

Павел живет на Юго-Западе, офис — в центре. За рулем каждый день. Говорит, что раньше на дорогу уходило не больше 15−20 минут.

«Теперь просто трагедия. Такое ощущение, что город был к этому не готов, как и я. Светофоры во всей округе не перестроены — они работают в том же режиме, что и раньше. Сейчас поворот с Кирова на Свердлова в конце рабочего дня занимает 15−20 минут — и это только один светофор», — говорит мужчина.

По его словам, теперь приходится крутиться по 40−50 минут, чтобы выбрать новый маршрут с учетом всех пробок. И навигатор здесь не спасает.

«Становишься в пробку, и он просто рисует время прибытия сначала на 1 минуту позже, потом — на 5, затем — на 15. Предугадать, за сколько доберешься до офиса, практически невозможно. Каждый раз лотерея», — недоволен минчанин.

Еще один момент, который, на его взгляд, мешает объезду возле проблемного кольца на площади Богушевича, — припаркованные возле ипотечного офиса «Беларусбанка» на Немиге машины, которые вылазят на полосу движения.

«Годами все знали об этой проблеме. Машины занимают половину крайней правой полосы. Пробки из троллейбусов и несчастных автомобилистов здесь неминуемы», — добавляет Павел.

Транспорт задерживается на 20 минут

Ольга живет в самом начале проспекта Дзержинского. До офиса — пара километров, но с объездом стало в два раза больше.

«Езжу на 36-м троллейбусе. Раньше дорога до работы занимала всего 20 минут и пару остановок. Теперь транспорт ходит в объезд — это несколько лишних минут. Но проблема в ужасных пробках, из-за чего троллейбус регулярно опаздывает», — говорит она.

Если раньше в час пик утром и вечером интервал между рейсами составлял около 5−8 минут, то в первые дни закрытия путепровода транспорт приходилось ждать и по 20−30 минут.

«Мне пешком быстрее дойти было, стала больше гулять. Когда морозно, еду на работу на такси. Но в целом была вынуждена перестроить свое расписание. Как-то уезжала с автовокзала на автобусе в другой город — пришлось выйти на 50 минут раньше вместо привычных 25, чтобы не опоздать», — рассказывает девушка.

К ремонту путепровода она относится с пониманием, но к временным неудобствам пока не привыкла.

Что говорят власти?

Несколько раз после закрытия путепровода «Минсктранс» предупреждал минчан об отклонении общественного транспорта от расписания на 20−30 минут. Как сейчас обстоят дела?

«Ситуация в принципе стабильная. К сожалению, имеют место задержки от 10 до 15 минут по направлению Немиги, Аранской — Маяковского. Что касается центрального направления [маршрут автобуса № 100], тут все нормально и практически нет задержек», — рассказал заместитель главного директора — главный инженер предприятия «Столичный транспорт и связь» Андрей Илларионов.

Он отметил, что потоки транспорта перераспределись и образовались два таких проблемных маршрута.

ГАИ сейчас тоже ведет постоянный мониторинг ситуации в районе ремонта.

«Продолжаются корректировки схем организации дорожного движения на период проведения работ, а также светофорного регулирования как в зоне, прилегающей к местам проведения работ, так и по маршрутам объезда. Ситуация периодически усугубляется тем, что происходят дорожно-транспортные происшествия», — отметил замначальника столичной ГАИ Денис Ливанович.

Завершить реконструкцию одного из главных путепроводов столицы планируют к 1 декабря. Это первый капитальный ремонт моста за 60 лет его существования.

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