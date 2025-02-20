закрыть
20 февраля 2025, четверг, 11:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Доденацифицировались

  • Телеграм-канал «День опричника»
  • 20.02.2025, 10:43
  • 7,094
Доденацифицировались

Россия превращается в анекдот.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков придумал, куда направить силы солдат с ПТСР и боевым опытом, которые хлынут на гражданку после окончания «СВО». Представитель «Новых людей» предложил создавать подразделения из бывших военнослужащих для борьбы с нелегальными мигрантами.

В стране из-за мобилизации и последующей массовой миграции тотальный дефицит кадров буквально в каждой сфере, а Госдума вместо программ по адаптации людей со стертыми моральными границами, хочет и на гражданке сколачивать их в отряды с непонятным статусом и полномочиями.

Можно еще как в анекдоте: выдать оружие и крутись, как можешь.

Телеграм-канал «День опричника»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На самом деле Россией управляет не Путин
На самом деле Россией управляет не Путин Рауль Ребане
Зеленский трижды сказал «нет» Трампу
Зеленский трижды сказал «нет» Трампу Владимир Пастухов
2025–2029
2025–2029 Юрий Фельштинский
Мир ждет новая гонка вооружений
Мир ждет новая гонка вооружений Петр Олещук