Доденацифицировались
- Телеграм-канал «День опричника»
- 20.02.2025, 10:43
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Россия превращается в анекдот.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков придумал, куда направить силы солдат с ПТСР и боевым опытом, которые хлынут на гражданку после окончания «СВО». Представитель «Новых людей» предложил создавать подразделения из бывших военнослужащих для борьбы с нелегальными мигрантами.
В стране из-за мобилизации и последующей массовой миграции тотальный дефицит кадров буквально в каждой сфере, а Госдума вместо программ по адаптации людей со стертыми моральными границами, хочет и на гражданке сколачивать их в отряды с непонятным статусом и полномочиями.
Можно еще как в анекдоте: выдать оружие и крутись, как можешь.
Телеграм-канал «День опричника»