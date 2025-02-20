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Какой должна быть температура в квартире по медицинским рекомендациям?

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  • 20.02.2025, 10:46
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Какой должна быть температура в квартире по медицинским рекомендациям?

Объяснила белорусский врач.

«В отопительный сезон температура воздуха в квартире по нормативам не должна быть ниже 18 градусов. По моему мнению, это очень холодно. Откуда взялась такая цифра?» - спросил у «АиФ» житель Минского района.

Эти цифры не берутся с «потолка». По медицинским рекомендациям оптимальная температура в жилом помещении – плюс 22°C, минимальная – плюс 18°C. Допустимые параметры микроклимата в жилых помещениях установлены санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», пояснила врач-гигиенист Центра гигиены и эпидемиологии Первомайского района Минска Ольга Криштапович.

В течение всего отопительного периода температура воздуха должна быть плюс 18–24°C при относительной влажности не более 60%. При этом уровень комфорта каждого человека может существенно различаться в зависимости от индивидуальных предпочтений и физиологических особенностей.

Врач отметила, что слишком высокая температура может привести к потере работоспособности, повышенной утомляемости, нарушению водно-солевого баланса. Слишком низкие температуры, наоборот, грозят вызвать спазмы сосудов, ухудшить циркуляцию крови и способствовать развитию респираторных заболеваний.

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