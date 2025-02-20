Эксперты посоветовали поливать кетчупом сады и дачи в феврале 3 20.02.2025, 11:12

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В чем причина?

В феврале садоводам советуют «поливать кетчупом» сады, участки и садовые инструменты для их подготовки к весне. Несмотря на февральский холод, снег и гололед, теплая погода не за горами, и вскоре все вернутся к работе в саду.

«Главред» выяснил, можно ли использовать кетчуп для удаления ржавчины.

Почему томатный соус удаляет ржавчину - удаляет ли кетчуп ржавчину

Вместе с этим встает вопрос очистки и ухода за садовым инвентарем, и здесь обычный кетчуп может стать полезным помощником. Эксперты утверждают, что он эффективно удаляет ржавчину с садовой мебели, металлических ворот, леек и инструментов.

Кроме того, кетчуп помогает очистить латунные и медные элементы садового декора, устраняя потускнение и следы окисления.

Для латунного или медного садового декора кетчуп может даже справиться с ржавчиной и потускнением, вызванным окислением.

«Весна уже на пороге, и многие люди будут смотреть на свои сады и готовить их к ярким и долгим дням. Уборка сада вовсе не обязательно должна быть дорогой работой. Мы все любим дешевые и веселые халтуры, и хорошая новость заключается в том, что есть много вещей, которые уже есть в вашем доме, которые можно использовать в саду», - сказал Сэм Стивенс, эксперт по садовому дизайну в Pergolux UK.

Сэм Стивенс отмечает, что для полировки пятен, создания гладкого покрытия на стекле или удаления ржавчины дома всегда найдутся подручные средства.

Как сообщает Express, для очистки латунного или медного садового декора от потускнения и окисления можно использовать кетчуп. Это отличный лайфхак для владельцев металлической мебели, садовых ворот или старых леек.

Достаточно «налить» тонкий слой кетчупа на пораженный участок, оставить на 15 минут, затем аккуратно соскоблить и смыть водой.

Если нужно очистить небольшие инструменты, эффективным средством могут стать газированные напитки. Их кислотность вступает в реакцию со ржавчиной, разрушая ее и облегчая очистку.

Для мелких предметов достаточно оставить их в газированном напитке на ночь. Для больших поверхностей можно смочить ткань в напитке, обернуть ею пораженный участок и оставить на несколько часов или на ночь, если ржавчина значительная.

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