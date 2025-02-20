Из-за штрафа белоруске отказывают в выдаче прав 20.02.2025, 11:15

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Она получила его 10 лет назад.

Штраф, согласно законодательству, дается за совершенное правонарушение. При этом сроки его уплаты, как и сроки, в течение которых можно такой штраф взыскать, ограничены законом. В этой истории все затянулось слишком надолго.

В редакцию сайта abw.by обратилась читательница Ольга:

«Недавно я окончила обучение на категорию С, категория В у меня уже была. Неожиданно для себя на заявлении о выдаче водительского удостоверения увидела пометку «Штраф не оплачен 2015 год 1080 р.». Конечно, поинтересовалась, что это, но разъяснений так и не получила. «Неуплаченный штраф» – на этом все.

Я обратилась к базе данных МВД и обнаружила, что за мной действительно числится штраф в размере 10 800 000 (десять миллионов восемьсот тысяч рублей) – сумма до давно прошедшей в Беларуси деноминации. Вспомнила, что нарушение действительно было: по молодости и глупости ездила пару раз без прав. Сейчас за это стыдно. Но почему этот штраф с меня так и не взыскали тогда, я не поняла.

При этом в Реестре задолженностей по исполнительным документам физических лиц информации обо мне нет. Получается, в ГАИ про меня забыли, органы принудительного исполнения (ОПИ) штраф не взыскивали – никаких концов. Место жительства и прописку я не меняла, все мои данные актуальны сегодня так же, как и 10 лет назад.

Но я все же попробовала оплатить этот штраф. Захожу в ЕРИП, вношу в соответствующую графу номер постановления, который указан на электронном сервисе МВД в разделе «Личный кабинет» – и снова никакой информации о моем штрафе. Были мысли сходить на почту и попробовать оплатить по старинке там, но ведь, опять же, это делается по номеру постановления…

Не представляю, как быть дальше. Пометка-то о неоплаченном штрафе десятилетней давности на заявлении о выдаче водительского удостоверения стоит не зря, ее еще и маркером выделили для заметности. Значит ли это, что я не получу свои права, пока не оплачу штраф? И, главное, как его оплатить? При всем моем желании сделать это не получается. Есть ли выход из этой ситуации?»

Штрафы из прошлого

Разбираемся. Итак, в 2015 году за нарушение ПДД Ольге выписали штраф в 10 800 000 рублей. После деноминация цифра стала на четыре ноля меньше – 1080 р.

Согласно ст. 17.1 ПИКоАП, административное взыскание в виде штрафа исполняется должностным лицом органа, ведущего административный процесс, то есть ГАИ.

Штраф должен быть уплачен лицом, подвергнутым административному взысканию, не позднее одного месяца со дня вступления в законную силу постановления о наложении административного взыскания (ч.1 ст. 17.2 ПИКоАП). При неуплате штрафа в указанный срок ГАИ вправе направить это постановление по месту получения нарушителем-должником заработной платы и приравненных к ней доходов для взыскания суммы штрафа (ч. 3 ст. 17.2 ПИКоАП). К слову, ни места работы, ни других доходов в 2015 году у Ольги не было.

Если штраф не уплачен в установленные сроки (1 месяц), то он взыскивается в принудительном порядке. Как следует из ст. 17.3 ПИКоАП, для этих целей ГАИ должна направить в органы принудительного исполнения (ОПИ) постановление о штрафе и представление о принудительном исполнении взыскания. На это дается три месяца со дня вступления постановления в законную силу.

И хотя согласно принципу неотвратимости наказания, прописанному в законе, штраф все равно должны были взыскать, его не взыскали. Не то чтобы через три месяца, а даже через десять лет. Более того, сведений о задолженности в базе данных должников на сайте Минюста в отношении Ольги нет. А сроки давности исполнения постановления о наложении штрафа (ст. 44 Закона «Об исполнительном производстве) давно истекли.

Как так получилось, что компетентными органами не были выполнены соответствующие процедуры для исполнения постановления о наложении штрафа? Возможно, дело Ольги просто стало жертвой бюрократии, затерялось в кабинетах или по чьей-то халатности про него просто забыли. Об этом мы вряд ли уже узнаем.

Важно то, что на сегодня правовых способов взыскать с Ольги штраф от 2015 года нет.

А права дадут?

И тут возникает еще один непонятный момент.

В соответствии с п. 28 постановления cовмина №441 «О порядке выдачи водительского удостоверения», основаниями для отказа в выдаче водительского удостоверения являются:

- несоблюдение требований по медицинскому переосвидетельствованию, возрастных ограничений на конкретную категорию прав;

- наличие сведений о лишении (ограничении) прав, запрете на их выдачу;

- отсутствие необходимых документов;

- представление документов с истекшим сроком действия, за исключением водительского удостоверения;

- наличие в предоставленных документах записей, исполненных карандашом или имеющих подчистки, приписки, зачеркнутые слова.

Журналисты пытались найти в этом списке пункт «неоплаченный штраф», но так и не нашли. Это может означать только одно: был штраф или его не было, оплачен он или нет, сам факт не может быть основанием для невыдачи водительского удостоверения.

Сложно сказать, кто и с какой целью внес эту запись в бланк заявления. Но по всем перечисленным выше аргументам она не должна иметь никакой юридической силы.

И последнее. Если в выдаче прав отказывают, то об этом в соответствующем пункте бланка заявления о выдаче водительского удостоверения ставится отметка в виде административного решения, с указанием причин отказа, перечень которых содержится в п. 28 постановления совмина №441. И этот перечень ограничен тем, что там написано. Еще раз напомним: про штрафы там ничего не сказано.

Указ Лукашенко №200, п. 15.1: выдача водительского удостоверения на право управления механическим транспортным средством соответствующей категории осуществляется экзаменационными подразделениями ГАИ при предоставлении заявления с отметками, подтверждающими сдачу теоретического и (или) практического квалификационных экзаменов, паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), водительского удостоверения (в случае открытия дополнительной категории), медицинской справки о состоянии здоровья и документов, подтверждающих внесение платы.

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