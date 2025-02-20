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«Карательный подход»: Лондон и Париж готовят план наказания России

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  • 20.02.2025, 11:25
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«Карательный подход»: Лондон и Париж готовят план наказания России

Особое внимание уделяется сфере, где западные военные имеют явное преимущество перед РФ.

Франция и Великобритания разрабатывают планы по созданию «сил успокоения» в Украине, которые будет опираться на западную авиацию, поддерживаемую США. Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, это нужно для обеспечения соблюдения любого соглашения о прекращении огня в Украине и сдерживания возможной российской агрессии.

Планы, которые, по словам западных чиновников, все еще находятся в стадии разработки, отводят западным военно-воздушным силам большую роль, чем предложения, ранее выдвинутые европейскими лидерами. Они предполагали большое количество солдат, развернутых в Украине.

«Вместо этого они полагаются на сферу, в которой западные военные имеют явное преимущество перед Россией: их военно-воздушные силы. Вместо этого сухопутные войска будут использоваться, по крайней мере на начальном этапе, для защиты ключевых украинских объектов, таких как порты и атомные электростанции», - сказано в статье.

Цель, как заявили западные чиновники, состояла в том, чтобы создать мощный сдерживающий фактор, который фактически отговорит Россию от нарушения любого соглашения о прекращении огня и, таким образом, создаст условия для прочного мира в стране.

«Область, в которой у нас есть значительное преимущество перед Россией, - это воздух и наша способность реагировать на [любые] вопиющие нарушения режима прекращения огня. Это карательный подход, чтобы иметь возможность наказать Россию, если это произойдет», - сказал один западный чиновник.

Он добавил, что «вся идея заключается в том, что вызов не возникнет».

Чиновники подчеркнули, что план необходимо доработать, и в конечном итоге он может включать в себя развертывание крупных сухопутных войск, если не в Украине, то на ее западных границах.

«Войска на земле должны быть готовы сражаться, чтобы сдерживать», - сказал второй западный чиновник.

Третий чиновник рассказал, что некоторые столицы уже обсуждают основные положения своих предложений с военным руководством НАТО.

Отмечается, что миссия в Украине может возглавляться Объединенными экспедиционными силами, франко-британским формированием, командование которым может осуществляться либо из штаб-квартиры Великобритании в Нортвуде, Лондон, либо из французской штаб-квартиры в Форте Мон-Валерьен за пределами Парижа. Другие европейские страны также потенциально могут внести свой вклад.

«Обсуждения все еще ведутся с несколькими странами. Предусматриваются различные способы действий в зависимости от стран, при этом свою роль будет играть авиация», - добавил четвертый чиновник.

Кроме этого, председатель ЕС Антониу Кошта изучает 27 столиц ЕС, чтобы составить список того, что блок готов коллективно предоставить Украине в плане войск и вооружения, которые могли бы послужить гарантиями безопасности для обеспечения соблюдения любого мирного соглашения.

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