NBC: США задумали «автоматически» принять Украину в НАТО 1 20.02.2025, 11:33

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В случае нарушения Россией будущего мирного соглашения.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает автоматическое принятие Украины в НАТО, если Россия нарушит условия будущего мирного соглашения, сообщили NBC News четыре знакомых с вопросом американских чиновника.

По их словам, это может быть одной из гарантий безопасности, на предоставлении которых настаивает Киев. Также такой вариант направлен на снятие одного из «ключевых опасений» Украины и Евросоюза — что Россия воспользуется перемирием для перегруппировки и подготовки нового нападения.

При этом сам Трамп ранее исключал, что Украину пригласят в НАТО. По его словам, «причиной, по которой началась война», стало то, что президент Джо Байден допустил вступление Киева в альянс.

«Как только он это сказал, они (Россия. — ТМТ) сказали: «Знаете что? Теперь будет война». <…> Я не вижу, как страна в том положении, в котором находится Россия, позволит им (Украине. — ТМТ) присоединиться к НАТО», — пояснил американский президент. В ходе телефонного разговора 12 февраля президент РФ Владимир Путин также заявил Трампу, что Москва настаивает на устранении «первопричины конфликта» и не согласна на перемирие, «которое позволит довооружить Украину».

Между тем, согласно данным американской разведки, Путин по-прежнему стремится захватить всю территорию Украины, несмотря на начавшиеся переговоры с администрацией Трампа о завершении войны. В частности, российский президент может использовать переговоры как тактическую паузу для восстановления армии и усиления своих позиций. Даже если Путин пойдет на прекращение огня или временное мирное соглашение, это может быть лишь попыткой выиграть время для перегруппировки сил, считают в разведке США.

Вместе с тем главным условием предоставления Украине гарантий безопасности со стороны США остается сделка по редкоземельным металлам. Она пока находится в «подвешенном состоянии», отмечает NBC. Ранее Трамп обвинил украинские власти в срыве сделки, но заявил, что намерен попытаться «воскресить» ее. По данным источников Reuters, теперь администрация американского президента собирается подписать «упрощенный» договор с Украиной о добыче полезных ископаемых, а затем обсуждать подробные условия, в том числе, какой частью ресурсов Украины будут владеть США.

До этого Вашингтон предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому подписать соглашение, по которому США получали 50% доходов от добычи всех полезных ископаемых в Украине и 50% от стоимости «всех новых лицензий, выданных третьим лицам» на их разработку. Зеленский отказался ставить подпись под договором с такими условиями, сославшись на то, что в нем ничего не говорилось о гарантиях безопасности для Киева.

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