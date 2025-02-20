закрыть
20 февраля 2025, четверг, 11:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

NBC: США задумали «автоматически» принять Украину в НАТО

1
  • 20.02.2025, 11:33
  • 1,132
NBC: США задумали «автоматически» принять Украину в НАТО

В случае нарушения Россией будущего мирного соглашения.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает автоматическое принятие Украины в НАТО, если Россия нарушит условия будущего мирного соглашения, сообщили NBC News четыре знакомых с вопросом американских чиновника.

По их словам, это может быть одной из гарантий безопасности, на предоставлении которых настаивает Киев. Также такой вариант направлен на снятие одного из «ключевых опасений» Украины и Евросоюза — что Россия воспользуется перемирием для перегруппировки и подготовки нового нападения.

При этом сам Трамп ранее исключал, что Украину пригласят в НАТО. По его словам, «причиной, по которой началась война», стало то, что президент Джо Байден допустил вступление Киева в альянс.

«Как только он это сказал, они (Россия. — ТМТ) сказали: «Знаете что? Теперь будет война». <…> Я не вижу, как страна в том положении, в котором находится Россия, позволит им (Украине. — ТМТ) присоединиться к НАТО», — пояснил американский президент. В ходе телефонного разговора 12 февраля президент РФ Владимир Путин также заявил Трампу, что Москва настаивает на устранении «первопричины конфликта» и не согласна на перемирие, «которое позволит довооружить Украину».

Между тем, согласно данным американской разведки, Путин по-прежнему стремится захватить всю территорию Украины, несмотря на начавшиеся переговоры с администрацией Трампа о завершении войны. В частности, российский президент может использовать переговоры как тактическую паузу для восстановления армии и усиления своих позиций. Даже если Путин пойдет на прекращение огня или временное мирное соглашение, это может быть лишь попыткой выиграть время для перегруппировки сил, считают в разведке США.

Вместе с тем главным условием предоставления Украине гарантий безопасности со стороны США остается сделка по редкоземельным металлам. Она пока находится в «подвешенном состоянии», отмечает NBC. Ранее Трамп обвинил украинские власти в срыве сделки, но заявил, что намерен попытаться «воскресить» ее. По данным источников Reuters, теперь администрация американского президента собирается подписать «упрощенный» договор с Украиной о добыче полезных ископаемых, а затем обсуждать подробные условия, в том числе, какой частью ресурсов Украины будут владеть США.

До этого Вашингтон предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому подписать соглашение, по которому США получали 50% доходов от добычи всех полезных ископаемых в Украине и 50% от стоимости «всех новых лицензий, выданных третьим лицам» на их разработку. Зеленский отказался ставить подпись под договором с такими условиями, сославшись на то, что в нем ничего не говорилось о гарантиях безопасности для Киева.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На самом деле Россией управляет не Путин
На самом деле Россией управляет не Путин Рауль Ребане
Зеленский трижды сказал «нет» Трампу
Зеленский трижды сказал «нет» Трампу Владимир Пастухов
2025–2029
2025–2029 Юрий Фельштинский
Мир ждет новая гонка вооружений
Мир ждет новая гонка вооружений Петр Олещук