В Минске собрался «паровозик» из четырех авто
- 20.02.2025, 11:45
Момент аварии попал на видео.
В Минске из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулись четыре автомобиля, сообщили в столичной ГАИ.
Происшествие случилось 20 февраля около 08.10 на пересечении улиц Льва Толстого и Суражской. Предварительно установлено, что в результате несоблюдения безопасной дистанции произошло столкновение четырех автомобилей: Lexus, Toyota, Renault и Nissan.
В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.