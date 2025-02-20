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В Минске собрался «паровозик» из четырех авто

  • 20.02.2025, 11:45
В Минске собрался «паровозик» из четырех авто

Момент аварии попал на видео.

В Минске из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулись четыре автомобиля, сообщили в столичной ГАИ.

Происшествие случилось 20 февраля около 08.10 на пересечении улиц Льва Толстого и Суражской. Предварительно установлено, что в результате несоблюдения безопасной дистанции произошло столкновение четырех автомобилей: Lexus, Toyota, Renault и Nissan.

В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

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