«Демографическая яма из 90-х все-таки нас настигла» 6 20.02.2025, 12:10

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Эксперт сделала прогноз по рынку труда на ближайшие 10 лет.

В 2025 году и ближайшие 10 лет тенденция нехватки персонала на рынке труда в целом будут сохраняться, заявила директор сервиса по поиску работы и персонала «HeadHunter Беларусь» Светлана Шапорова в программе «Актуальное интервью» на телеканале «Первый информационный», обратило внимание издание «Позiрк».

«Демографическая яма из 90-х все-таки нас настигла. Просто физически не родилось тех людей, которые должны сейчас выйти в хороший работоспособный возраст. Поэтому нам нужно будет учиться работать с теми тенденциями, что есть на рынке, с тем персоналом, что есть на рынке. Потому что мы видим, что для компании сейчас это очень важно не только привлекать, но и удерживать и мотивировать людей», — сказала Светлана Шапорова.

По мнению специалиста, работодателям следует «уходить от дискриминационных требований по полу, возрасту», работать со всеми категориями персонала.

В 2024 году пик вакансий пришелся на сентябрь, когда их количество увеличилось на 30% по сравнению с началом года, а количество резюме увеличилось на 34%, сообщила она.

Сейчас конкуренция в сервисе составляет 7,7 резюме на одну вакансию, уточнила его глава: «Это достаточно хорошая ситуация, потому что в классике пять-шесть резюме считается хорошей конкуренцией, а здесь даже больше резюме. Рынок труда неоднородный, и мы видим, что в некоторых сферах тяжелее сотрудникам искать работу специалистам, а где-то нанимателям тяжелее подбирать сотрудников».

Сложнее подбирать сотрудников в сфере массового найма, например, розничной торговли, общепита, производства, пояснила Шапорова. Сферы информационных технологий, маркетинга более сложны для поиска уже самих соискателей, так как «здесь конкуренция от 14 до 18 резюме на одну вакансию».

По словам представителя сервиса, для многих соискателей помимо уровня зарплаты в выборе места работы важны удобный гибкий график труда и дружелюбный коллектив, обустройство рабочего места.

Директор HeadHunter отметила, что в Беларуси за последний год более чем на 24% увеличилось количество вакансий в сфере ИТ — это наивысший показатель среди всех: «Самые популярные профессии в этом сегменте — программисты. В первую очередь это программисты 1С, Java-разработчики и PHP. Также бизнес-аналитики довольно востребованы сейчас на рынке».

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