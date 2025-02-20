Белорусы жалуются на проблемы в торговле

Белорусы жалуются на проблемы в торговле6
- 20.02.2025, 12:18
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Плохой хлеб, картофель, мандарины и отсутствие кефира.
У профсоюзов работают общественные приемные, куда люди могут обращаться с жалобами и предложениями. В январе белорусы чаще всего сообщали туда о плохом качестве фруктов и овощей, а также другой продукции. «Плохой хлеб, картофель, мандарины и отсутствие кефира — на что еще жаловались белорусы в общественные приемные профсоюзов?» — задался вопросом портал 1рrof.by (позже текст на этом портале был отредактирован), пишет «Зеркало».
В прошлом месяце общественные приемные рассмотрели 27 обращений белорусов. Основные нарекания у людей были к качеству фруктов и овощей. «В частности, покупатели были недовольны картофелем и мандаринами в отдельных филиалах некоторых крупных торговых сетей в Витебске и Минске. Также были и единичные обращения на ассортимент хлебобулочных изделий в регионах», — отмечают в Федерации профсоюзов. Как сообщалось, «некоторые пожаловались на завышенные цены на фрукты и овощи в столичных крупных ритейлерах. Не устроил покупателей скудный ассортимент», но позже эта информация была удалена с 1рrof.by.
Отмечается, что специалисты связались с торговыми объектами, там немедленно изъяли из продажи испорченные фрукты и овощи.
Одного покупателя возмутило отсутствие в магазине детского кефира определенного производителя. Однако оказалось, что в продаже был широкий ассортимент аналогичной продукции других торговых марок.
Поступали вопросы о стоимости товаров. Например, одно из обращений касалось роста цен на пеллеты (гранулированный вид твердого топлива). Потом выяснилось, что речь шла о продукции самого высокого качества, рост цен на нее произошел из-за повышения стоимости деловой древесины.
Также была информация о завышенной стоимости отечественной обуви. Но когда сотрудники профсоюза посетили фирменный магазин производителя, то выяснилось, что информация звонившего недостоверна.
Больше всего претензий у граждан к ассортименту магазинов, среди основных нареканий — качество фруктов и овощей. Так, покупатели недовольны картофелем и мандаринами в отдельных филиалах некоторых крупных торговых сетей в Витебске и Минске.