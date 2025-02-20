В Средиземном море за месяц взорвались три посещавших российские порты танкера 5 20.02.2025, 12:25

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Фото: Wikipedia

Есть разные версии произошедшего.

За последний месяц три танкера в Средиземном море получили повреждения в результате взрывов, причины которых пока не удалось установить, рассказали Reuters источники в сфере судоходства и безопасности.

Все три танкера, согласно данным сервисов, отслеживающих перемещение судов, перед инцидентами заходили в российские порты.

Такого рода происшествия в Средиземном море стали первыми за последние десятилетия, отмечает Reuters.

В частности, в конце января у турецкого порта Джейхан был поврежден нефтеналивной танкер Seacharm, который находится под управлением компании Thenamaris.

В феврале у берегов Ливии прогремел взрыв на судне Grace Ferrum, которое ходит под флагом Либерии. Танкер, перевозящий химические продукты, получил столь значительные повреждения, что потребовалось проведение спасательной операции. Оператором судна выступает кипрская компания Cymar.

Наконец, 15 февраля в порту Савоны на севере Италии в результате двух взрывов повреждения корпуса ниже ватерлинии получил танкер Seajewel, которым управляет греческая компания Thenamaris. Никто из членов команды не пострадал, утечки нефти не произошло.

Прокуратура Савоны рассматривает разные версии произошедшего, в том числе взрыв боеприпаса, писало издание Fatto Quotidiano. При этом, по данным «Украинской правды», Seajewel входит в российский «теневой флот» и перевозит нефть в Европу, несмотря на санкции.

В конце декабря в Средиземном море после взрыва в машинном отделении потерпело крушение российское торговое судно Ursa Major, которое официально перевозило во Владивосток портовые краны и люковые крышки для ледокола «Россия». Владелец судна — группа компаний «Оборонлогистика», входящая в структуру Минобороны РФ, объявила, что на сухогруз была совершена «целенаправленная террористическая атака».

Военный эксперт «Новой газеты» Валерий Ширяев допускал, что корабль мог быть затоплен с помощью безэкипажных катеров, которые Украина использовала против российского флота в Черном море. «Если я прав, то украинцы перенесли район боевых действий из Черного моря в Средиземное. <…> Остановить это невозможно и бороться с этим очень сложно», — отмечал эксперт.

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