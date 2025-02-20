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Как реагировать на «трэш-дипломатию» Трампа

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  • Андрей Попов
  • 20.02.2025, 12:34
  • 4,016
Как реагировать на «трэш-дипломатию» Трампа
Дональд Трамп
Фото: Bloomberg

Президенту США лишь нужно дать время на ошибки.

Уныние, обида, сарказм (как защитная реакция психики) - это топ-3 реакций украинцев на новости из США в соцсетях и вне их. Действительно, а как еще реагировать на заявления Трампа, которые трудно назвать иначе чем пророссийскими и антиукраинскими? Потому что «перемирие» без возвращения Украине территорий, «выборы» (конечно, с «камбэком» российских марионеток) и потуги показать «конфликт» (а не военную агрессию РФ), который якобы «начала» Украина, а не Кремль - это все тезисы именно российской пропаганды.

Реагировать нужно спокойно, без лишних эмоций. Не плачьте - разозлитесь. Потому что это придает решимости. А еще - читайте УНИАН, потому что еще в феврале 2024 года - ровно год назад - вышла статья «Мюнхен в «тени» Трампа», где, пусть и без деталей (за деталями относительно будущего - это к тарологам), мы описывали вероятный тренд, который сейчас наблюдаем. Тогда акцент был на реакции Европы. И сейчас для Украины именно Европа и другие страны G7 являются «оплотом проукраинскости» и гарантией того, что мы не пойдем на уступки альянсу Трампа-Путина.

На самом деле, для тех, кто давно наблюдал за действиями и заявлениями Трампа, шокирующими являются лишь подходы и циничность новой администрации США, где происходит «victim blaming» (это когда обвиняют жертву нападения, а не нападающего). Но не сам курс новоизбранного президента США и его команды.

Потому что он является логическим продолжением еще первого президентского срока Трампа и его заявлений во время предвыборной кампании.

Впрочем, это дела прошлого. Как на это все реагировать сегодня? Уже пора ложиться в поминальную яму или еще немножко подождать (хотя бы до выборов в Германии)? Есть ли вообще «свет» в конце этого «тоннеля тотальной измены»? Во-первых, следует акцентировать внимание не столько на словах, сколько на действиях Трампа и его окружения. Во-вторых - смотреть на результативность этих действий, которая часто приближается к нулю. А в-третьих - на противодействие, которое оказывают другие стороны процесса, и которых Трамп и Путин пытаются вынести «за скобки».

Давайте проведем краткий факт-чекинг заявлений, действий и результатов Трампа после первого месяца безумной «трэш-дипломатии». Начать следует с Гренландии, которую Трамп попытался «купить». Было много разговоров. Были даже определенные действия и переговоры. Но после телефонного разговора с датскими чиновниками Трамп... забыл о Гренландии. Точнее - перестал о ней вспоминать вообще. И переключился на другие темы.

Нет, конечно, он не отказался от этой «идеи-фикс». Но пока он, как бизнесмен, просто «зафиксировал» убытки и пошел делать хаос дальше. Как это повлияло на ЕС и Украину? ЕС, где сейчас председательствует как раз Дания, консолидируется в противодействии «трампизму». И проявлением этого стал «самый большой» пакет военной помощи для Украины от Дании.

Потому что если хочешь «насолить» Трампу с его попытками «переделить» мир, то лучшей возможности чем усилить Украину просто нет.

Ведь «краеугольный камень» всей его стратегии экспансионизма является «мирное соглашение» с Кремлем и распределение сфер влияния. Нет «мирного соглашения» - не будет и экспансионизма в Европе. Все просто.

По итогам недавней встречи в Саудовской Аравии РФ и США договорились о «геополитическом партнерстве», поэтому все эти намерения Трампа больше не являются тайной. Теперь это официальная позиция Белого дома.

«То, что вы видите, является подтверждением американского лидерства в Западном полушарии, от Арктики до Панамского канала. И это то, о чем мы говорим, от Гренландии до безопасности в Арктике и возвращения Панамского канала под контроль США. Америка слишком долго избегала нашего собственного полушария, где мы имеем энергию, пищу и важнейшие полезные ископаемые», - сообщил 10 февраля советник президента США по национальной безопасности Майкл Волтц.

Далее - Канада, которую Трамп называет «51-м штатом США», и против которой даже пытался увеличивать пошлины. Но «отложил» их на месяц, «обменяв» отказ от этих намерений на усиление контроля канадцев за наркотрафиком и нелегальной миграцией. То есть, пустые разговоры обменял на то, что и так было (или вы думаете, канадцы действительно свободно пропускали тот фентанил в США?).

Эту стратегию «торгового буллинга» уже тщательно разбирали специалисты.

Однако угрозы Трампа привели к еще большему политическому единству Канады с ЕС и Великобританией.

Проявлением этого является, например, «перекличка» украинских друзей, которую объявил французский президент Макрон, и где активную роль играют - сюрприз-сюрприз - Канада и Дания. То есть пока что заявления Трампа дают прямо противоположный результат.

Еще можно вспомнить о Мексике, которую американский президент «объединил» вместе с Канадой в первой волне своего «торгового шантажа». И получил тот же результат, что и с Канадой (то есть - его отсутствие). Хотя нет, попытки торговых войн со всеми соседями уже привели к первым результатам для США - росту цен на продукты для американцев. Ведь местный рынок на 70% состоит из импортных товаров.

Показательна ситуация с яйцами, например. На фоне эпидемии птичьего гриппа в США и отсутствия адекватных поставок из-за рубежа, цены на яйца с начала года выросли в среднем на 20% (а в некоторых штатах взлетели вдвое, где эпидемия ударила больше всего). Потому что без Мексики и Канады подобные проблемы решить крайне сложно. И так будет и с другими продуктами, которыми США себя не может обеспечить.

Таким образом, это не Трамп «отложил» пошлины на канадские и мексиканские товары - это он самому себе и американцам проблемы отложил.

Также много было разговоров о новых пошлинах против продукции из КНР. Действительно, определенные шаги уже были против китайцев. Но они были очень осторожны и не касались стратегических для США товаров. Как вот чипы, например. Почему? Потому что США от Китая зависит не меньше, чем Китай от США.

Далее можно вспомнить Панаму, которая в ответ на «словесные интервенции» Трампа так же, на словах, пообещала не сотрудничать с китайцами. «За что купил - за то продал», - как говорится. Все на словах.

Агрессивные торговые намерения у Трампа есть и в отношении ЕС. И, как и в прошлую каденцию, есть высокая вероятность, что эти планы таки будут реализованы.

Потому что ЕС является главным «волноломом» вообще всех планов Трампа - от той же Гренландии до более близкой нам темы Украины. ЕС - это «точка сборки» «противотрамповского» Запада. И при этом, ЕС не «укусишь» и не запугаешь, потому что это 28 стран, и хоть одна из них да выступит против.

А, еще можно вспомнить о «4%-й рейтинг Зеленского», о котором рассказывает Трамп (у него вообще как-то плохо с цифрами - пока ни разу не угадал правильно). Последние месяцы рейтинги украинского президента уменьшались, но сейчас рейтинг доверия составляет 57%, по данным КМИС.

И знаете что? Даже политические оппоненты и критики украинского президента в соцсетях и в троллейбусах начали - невиданное! - высказываться в поддержку Зеленского под давлением Трампа. То есть здесь может получиться такая же «Гренландия» - когда попытки США дожать и переизбрать кого-то более «удобного» в руководители Украины наоборот приведут к усилению Зеленского и увеличению его рейтинга. Он вновь может стать символом сопротивления - только теперь не только Кремлю, но и Вашингтону.

Вернемся к тому, как украинцу нужно реагировать на весь этот информационный спам вокруг переговоров. Старайтесь не фиксироваться на отдельных заявлениях только одной стороны - смотрите шире. Да, за медленными и скучными европейскими бюрократами наблюдать никакого терпения не хватит. А разбираться в их формализованных заявлениях - еще скучнее. Но это сейчас наша «база». Это тот фундамент для всех стран, до которых «докопался» Трамп.

А еще - не забывать, что за словами должны следовать действия. Как со стороны европейцев, так и со стороны самого Трампа и его окружения, которые, пока, больше говорят, чем делают. Ни одно требование Трампа пока не было полностью выполнено. И государственная система в США - это не российская диктатура: американский «deep state», который сейчас деморализован, но все еще довольно мощный, будет немного «нормализовать» весь тот хаос из заявлений и угроз. Как, например, в случае с USAID, который вроде бы «заблокировали», но потом «немножко» разблокировали обратно.

Или с поставками американского оружия в Украину - на словах все плохо, но поставки, пусть и по старым еще байденовским контрактам, все еще происходят.

И Байден, и европейцы (большинство) понимали риски президентства Трампа и немного «подстелили соломки» для Украины и для себя. Денег от доноров у нас пока достаточно минимум на год. Оружия никогда не бывает достаточно, но и не нищенствуем, как в 2022-м.

На этом фоне очень трудно кому-то будет нас принудить к тому, чего мы, как страна и народ, делать не хотим. А общественное мнение - это главный аргумент для власти в любом демократическом государстве. То, что противоречит мнению большинства, украинский президент не подпишет.

Конечно, все для нас сложно. Ведь США и ЕС обеспечивали нам поддержку почти 50/50 и один ЕС и Великобритания с партнерами нам долю США полностью не заместят. Но пока все не так катастрофично, как это пытаются показать нам «словесными интервенциями».

Так и прорвемся - через единение между собой и с Европой, с холодным умом и пониманием, что все «быстрые сделки» всегда худшие, и их нужно отвергать, делая контрпредложение. Сейчас не время для отчаяния. Это время для консолидации и «домашней работы» для формирования крепкого тыла. Держим удар совместно и тянем время, пока весь мир и само американское сообщество устанут от провалов Дональда Трампа, результативность которого сейчас противоположна его «мощным» заявлениям.

Именно к единению привело давление Путина в 2022 году. И именно к такому же единению непременно приведет давление Трампа в 2025-м. И именно провалы Трампа при прошлой каденции привели к его поражению на предыдущих выборах. Ему лишь нужно дать время на ошибки.

Андрей Попов, unian.net

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