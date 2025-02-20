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ХАМАС передал Израилю тела четырех заложников

  • 20.02.2025, 12:40
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ХАМАС передал Израилю тела четырех заложников
Фото: Getty Images

Среди погибших двое детей.

Боевики ХАМАС в рамках соглашения передали Израилю тела четырех заложников. Среди погибших двое детей.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Процесс передачи тел начался утром 20 февраля. Боевики группировки ХАМАС начали процедуру передачи погибших с задержкой. Террористы разместили гробы с останками погибших на «сцене», рядом были установлены плакаты с надписью «Сделано в США».

ХАМАС утверждает, что заложники вместе с охранниками погибли в результате авиаудара Израиля с применением американских ракет.

Тела заложников уже были переданы представителям Международного комитета Красного Креста. Израильские военные заявляют, что получили останки пленных.

Среди погибших - израильтянка Шири Бибас, которую похитили вместе с двумя детьми во время вторжения 7 октября 2023 года. Одному из мальчиков на момент похищения было девять месяцев, а другому - пять лет. Еще один погибший - гражданин Израиля Одед Лифшиц, которому на момент похищения было 83 года.

Ожидается, что в субботу, 22 февраля, ХАМАС передаст Израилю еще шестерых заложников.

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