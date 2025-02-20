Как после бомбежки: житель Гродно шокировал фото общежития

Как после бомбежки: житель Гродно шокировал фото общежития2
- 20.02.2025, 12:45
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И дело не в отсутствии уборки.
Гродненец опубликовал в TikTok подборку фото из общежития на улице Гоголя, 6. Оно находится напротив администрации Октябрьского района, при этом вид санблока (душевой) действительно впечатляет. И дело не в отсутствии уборки, пишет Hrodna.life.
Побелка на потолке и стенах облуплена, с подтеками и в черной плесени, ржавые трубы перекривлены и облуплены. При этом в помещении сушится одежда. Душевой поддон — ржавая лохань, плитка на стенах и на полу побита и также в плесени.
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