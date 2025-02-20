Лукашенко подсунул Сигалу зеленые арбузы 5 20.02.2025, 12:53

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Очевидцы рассказали о конфузе диктатора.

Белорусский диктатор любит на публику демонстрировать, какой он талантливый и заботливый фермер. И что на его огороде растут не только овощи, но и вкусные ягоды — арбузы. Вот только выяснилось, что они вряд ли нормально дозревают.

Смешную историю о сомнительном качестве урожая с грядок Александра Лукашенко на стриме «Еврорадио» рассказали создатели ютуб-шоу «Без ретуши» — фотографы Юлия Лейдик и Евгений Коноплев.

«Мы когда в Беларуси были, нам для рекламной компании нужно было отснять актера Стивена Сигала. А он в это время был у Лукашенко, который его морковкой кормил. И вот день съемок — Сигал от Лукашенко приезжает с арбузами и говорит охраннику: «Разрежь».

Охрана режет, а арбузы — зеленые.

«Охране стыдно, она едет в «Евроопт», покупает другие арбузы. Привезли, положили на стол — они более-менее красные. И охранник дает Сигалу уже то, что не выращено Александром Григорьевичем.

Даже у охранника сработал страх [что Лукашенко оскорбится]. А представляешь, что там будет с людьми, которые эти арбузные грядки окучивает? Наверное, тоже бегают в магазины, чтобы подложить на грядку спелый арбуз», — посмеялась Юлия Лейдик.

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