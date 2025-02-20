Reuters: Трамп готов предложить Украине новые условия сделки по полезным ископаемым 11 20.02.2025, 12:55

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Подготовлено менее «хищническое» соглашение.

Администрация президента США Дональда Трампа может попытаться заключить упрощенное соглашение с Украиной о полезных ископаемых, чтобы быстро заключить сделку. Затем будут обсуждаться подробные условия, например, какую часть огромных ресурсов Украины будут владеть США.

Об этом сообщает Reuters.

Планы изменились после того, как на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский отклонил детальное предложение США, согласно которому Вашингтон получил бы 50% важнейших полезных ископаемых Украины, включая графит, уран, титан и литий, который является ключевым компонентом в аккумуляторах электромобилей.

Этот эпизод ясно показал, что достижение полной сделки займет время, говорят источники. Но Трамп хочет, чтобы пакт с Украиной был заключен до того, как потенциально разрешить большую военную поддержку США Киеву или двигаться вперед с попыткой посредничества в официальных мирных переговорах между Украиной и Россией, чтобы положить конец трехлетней войне, последовавшую за вторжением Москвы на территорию соседа.

Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог находится в Киеве на этой неделе, чтобы обсудить параметры пересмотренного пакта и то, что нужно Украине в обмен на подписание. Зеленский сказал, что встретится с Келлогом в 20 февраля «и для нас крайне важно, чтобы эта встреча - и общее сотрудничество с Америкой - были конструктивными».

На вопрос о том, продолжат ли американские власти добиваться заключения сделки, советник Трампа, говоривший на условиях анонимности, сказал о Зеленском: «Безусловно, нам нужно вернуть этого парня к реальности».

Попытки заключить сделку продолжаются, несмотря на растущий раскол между Трампом и Зеленским.

Трамп 19 февраля осудил своего украинского коллегу, назвав его «диктатором без выборов» после того, как Зеленский заявил, что Трамп попал в ловушку российского пузыря дезинформации, что стало ответом на предположение президента США о том, что войну начала Украина.

За последние три года Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь на десятки миллиардов долларов, и Трамп заявил, что инвестиции США в украинские полезные ископаемые могут гарантировать, что «мы в какой-то форме вернем эти деньги». Он настаивает на том, чтобы Киев предоставил США концессии на сумму 500 млрд долларов в знак признания помощи Вашингтона.

Источники сообщили, что для Трампа важно публично дать понять американскому народу, что США возмещают оказанную помощь.

Менее «хищническое» соглашение

Неясно, в какой степени первоначальное предложение США было оформлено как компенсация за прошлые поставки оружия или за будущие поставки. Но Зеленский заявил, что оно слишком сильно фокусируется на интересах США и не содержит гарантий безопасности для Киева.

«Я не могу продать нашу страну», - заявил он журналистам 19 февраля.

Третий источник, знакомый с ситуацией, сказал, что Украина готова заключить сделку с администрацией Трампа. Другой источник также сказал, что Киев готов заключить сделку, но она не должна выглядеть такой «хищнической», как изначально предложенная США договоренность.

Подробности обсуждений в США потенциальной сделки по добыче полезных ископаемых, включая информацию о том, кто в администрации помогал разрабатывать первоначальное предложение, неизвестны.

Пересмотренный подход - лишь один из нескольких обсуждаемых в Белом доме вариантов заключения сделки с Киевом в ближайшие недели. Это необычно сжатые сроки для сложного сектора, где в сделках обычно участвуют частные компании и государственные структуры, а не правительства.

Трамп повторил свое разочарование тем, что большая часть помощи США была грантами, в то время как Европа, по его словам, в основном предоставляла кредиты. «В то время как Соединенные Штаты ничего не получают взамен, они получают свои деньги обратно», - сказал он.

Он также раскритиковал отказ Зеленского от раздела 50/50, охарактеризовав это как нарушение соглашения без каких-либо доказательств того, что Киев действительно согласился на него. «И у нас была сделка, основанная на редкоземельных металлах и прочем, но они нарушили эту сделку... они нарушили ее два дня назад», - сказал Трамп.

«Испытанный, проверенный» китайский инструмент

Пересмотренный, упрощенный подход поможет Соединенным Штатам обойти многочисленные юридические и логистические препятствия и даст время для обсуждения деталей проекта, включая распределение доходов, на более позднем этапе.

«США исторически не использовали обмен природных ресурсов на помощь, но это проверенный и испытанный инструмент в стратегии Китая в сфере полезных ископаемых», - сказала Грейслин Баскаран, директор программы по обеспечению безопасности важнейших полезных ископаемых в Центре стратегических и международных исследований.

Украина крайне заинтересована в построении более глубоких экономических и оборонных отношений с Соединенными Штатами, а также в поиске способа признать значительные инвестиции США, которые они уже вложили в будущее Украины, заявил Тайсон Баркер, бывший заместитель специального представителя США по вопросам экономического восстановления Украины.

«Украинцы более чем готовы предоставить дополнительные преимущества Соединенным Штатам в виде привилегированного льготного доступа к критически важным минеральным ресурсам в знак признания миллиардов долларов, которые американские налогоплательщики вложили в Украину», - сказал он. «Это то, над чем украинцы уже некоторое время вырабатывают стратегию».

Баркер заявил, что аналогичные условия необходимо будет предложить и другим странам, внесшим значительный вклад в войну в Украине, включая Канаду, Великобританию, Японию и ЕС.

Однако Россия также жаждет заполучить природные ресурсы Украины, и ее войска, уже захватившие пятую часть Украины, включая запасы редкоземельных металлов, сейчас находятся всего в 6 километрах от гигантского месторождения лития.

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