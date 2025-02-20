Неожиданное заявление: лидер популистов Британии призвал принять Украину в НАТО 5 20.02.2025, 13:07

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Найджел Фарадж

Фото: Getty Images

Идеолог «Брексита» поддержал Киев.

Лидер британской популистской партии Reform UK, экс-глава партии «Брексита» Найджел Фарадж неожиданно высказался в поддержку вступления Украины в НАТО.

Об этом пишет Politico.

Фарадж, чья партия вышла на первое место в опросах общественного мнения Великобритании, считает, что сближение Киева с Западом должно стать частью долгосрочного решения. Фарадж выступал в среду в Лондоне на фоне начала прямого взаимодействия президента США с лидером Кремля Владимиром Путиным.

На пресс-конференции Фарадж, один из близких соратников Дональда Трампа в Европе, заявил, что «если мы сможем добиться от Путина и Зеленского разумных переговоров, я бы сказал, забегая вперед, что, пожалуй, очень важно, чтобы Украина вступила в НАТО».

Позже в тот же вечер Фарадж подтвердил свое мнение в эфире телеканала GB News, где он является ведущим, подчеркнув: «Вступление Украины в НАТО является практически неотъемлемой частью этого мирного соглашения».

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