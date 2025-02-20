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В пяти минутах езды от Минска продают дом у леса со спа и полем для гольфа

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  • 20.02.2025, 13:15
  • 1,480
В пяти минутах езды от Минска продают дом у леса со спа и полем для гольфа

Но цена такая, что число нолей зашкаливает.

У леса в пригороде Минска продается обустроенный коттедж, где есть бассейн и сауна, а также площадка для мини-гольфа. «Зеркало» посмотрело на недвижимость и узнало, сколько денег за нее хотят получить.

Недвижимость, которую выставили на продажу, расположена в агрогородке Ждановичи. Точного адреса продавец не указал, лишь отметил, что месторасположение уникальное — у соснового леса. Коттедж находится в природоохранной зоне недалеко от водохранилища Дрозды, а до проспекта Победителей ехать около пяти минут.

Объект включает в себя участок площадью почти 12 соток, а также выстроенный там в 2006 году трехуровневый коттедж из газосиликатных блоков. Общая площадь дома составляет 561,1 м², из них жилая — 153,3 м².

В коттедже на двух жилых этажах организовали пять комнат и большую кухню-столовую. Также есть шесть санузлов.

Имеется пристройка с сауной, душевой кабиной с парогенератором. Там же есть переливной бассейн длиной 10 метров, он с водной пушкой-массажером, водопадом и джакузи.

Отмечается, что жилье продается с бытовой техникой и мебелью профильных брендов (спальные гарнитуры, диваны и кресла, кухня).

На территории возле дома есть зона отдыха. Участок огорожен забором и зеленой изгородью. Недвижимость находится под сигнализацией, есть система видеонаблюдения из 16 камер, которые выведены на TV и смартфон, еще два видеодомофона работают в целях безопасности.

Как указано в объявлении, с участка можно попасть в лес. «Участок земли с зоной отдыха и выходом в лес. В лесу подготовлено все для игры в мини-гольф, даже лунки», — сообщает продавец недвижимости.

Жилье продается за 7 500 070 рублей, или 2 300 000 долларов.

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