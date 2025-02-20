На границе Беларуси и России задержали фуру с картошкой 2 20.02.2025, 13:22

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Стоимость незаконно вывозимого картофеля составила более 47 тысяч рублей.

Могилевские таможенники остановили грузовик с 35 тоннами картофеля, который намеревались вывезти из Беларуси без необходимых документов, сообщили в Государственном таможенном комитете.

Таможенники остановили грузовик с 35 тоннами свежего картофеля, направлявшийся в Россию. За рулем был российский предприниматель. Он «не представил требуемые для перемещения такой продукции документы». То есть лицензию на вывоз картофеля.

Стоимость незаконно вывозимого картофеля составила более 47 тысяч рублей.

Могилевская таможня начала административный процесс по ст. 13.12 КоАП (Нарушение порядка приобретения, хранения, использования в производстве, транспортировки, отпуска и реализации товаров). Россиянину грозит штраф в размере до 50% от стоимости груза.

Кроме того, информация по данному факту передана в областной Комитет госконтроля для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности по ч. 2 ст. 13.34 КоАП (Осуществление внешнеторговой деятельности без оформленных в установленном порядке разрешительных документов).

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