ГУР провело операцию со «взрывными» FPV-очками для россиян

ГУР провело операцию со «взрывными» FPV-очками для россиян2
- 20.02.2025, 13:43
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Украинские разведчики раскрыли детали.
Среди российских оккупантов произошла серия взрывов очков для FPV-дронов во время их использования. За операцией стоят специалисты Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.
Подробности операции ГУР
Российские пропагандисты жалуются на десятки подобных случаев, которые произошли в ряде регионов Российской Федерации (РФ) в первые дни февраля.
Как рассказывают источники, для реализации операции была приобретена большая партия очков, после чего специалисты ГУР дополнительно оборудовали их функцией дистанционного подрыва. После этого, в координации с украинской разведкой, российские волонтеры отправили «взрывные» очки в подразделения БпЛА армии врага.
«Впоследствии таких фактов будет значительно больше, ведь теперь «бандеровские тайники», где изготавливают очки с сюрпризом для российских оккупантов, есть уже не только в Украинских Карпатах, а и в российской Сибири», - отметили авторы операции.
Как отметили в спецслужбах, ужасы войны происходят в буквальном смысле на глазах вражеских FPV-пилотов. В частности добавляют, что операция с взрывными FPV-очками продолжается.