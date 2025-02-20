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ГУР провело операцию со «взрывными» FPV-очками для россиян

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  • 20.02.2025, 13:43
  • 1,372
ГУР провело операцию со «взрывными» FPV-очками для россиян

Украинские разведчики раскрыли детали.

Среди российских оккупантов произошла серия взрывов очков для FPV-дронов во время их использования. За операцией стоят специалисты Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.

Подробности операции ГУР

Российские пропагандисты жалуются на десятки подобных случаев, которые произошли в ряде регионов Российской Федерации (РФ) в первые дни февраля.

Как рассказывают источники, для реализации операции была приобретена большая партия очков, после чего специалисты ГУР дополнительно оборудовали их функцией дистанционного подрыва. После этого, в координации с украинской разведкой, российские волонтеры отправили «взрывные» очки в подразделения БпЛА армии врага.

«Впоследствии таких фактов будет значительно больше, ведь теперь «бандеровские тайники», где изготавливают очки с сюрпризом для российских оккупантов, есть уже не только в Украинских Карпатах, а и в российской Сибири», - отметили авторы операции.

Как отметили в спецслужбах, ужасы войны происходят в буквальном смысле на глазах вражеских FPV-пилотов. В частности добавляют, что операция с взрывными FPV-очками продолжается.

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