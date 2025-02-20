В Беларуси начался ажиотаж на дома от лесхозов 1 20.02.2025, 13:55

Выстроились очереди.

Лесхозы в Беларуси в 2023 году начали изготавливать и продавать деревянные дома-«полуфабрикаты». Сперва спрос на изделие был не большой, а сейчас, благодаря выгодным кредитам, за ними стоит очередь, пишет «Зеркало».

По данным министерства лесного хозяйства, в 2023 году беларусы купили 10 домокомплектов от лесхозов, а в 2024‑м — 94. Также в прошлом году было продано 63 бани. С начала этого года люди уже приобрели девять домов-«полуфабрикатов» и столько же бань.

Все деревообрабатывающие цеха в лесхозах работают без остановки, в министерстве рассчитывают, что к концу 2025-го они смогут продать не меньше 200 домокомплектов. При этом в ведомстве хотят запустить еще девять производств.

«Мы ведем учет граждан, заинтересованных в приобретении домокомплектов, это сотни людей. Очередь двигается достаточно динамично. Зимой наши домокомплекты приобрести едва ли не месяц в месяц. Летом спрос превышает предложение, но расширение производственных мощностей позволит закрыть вопрос», — сообщил начальник управления производства и реализации продукции Министерства лесного хозяйства Андрей Мацкевич.

В тройку лидеров отрасли по продаже домокомплектов входят Верхнедвинский, Толочинский и Ушачский лесхозы в Витебской области. В прошлом году они продали 29 домов-конструкторов.

В деревообрабатывающем цехе Ушачского лесхоза рассказали, что они обрабатывают местное сырье, используют сосну. Для того чтобы дом было просто установить, к комплекту прилагается паспорт и схема: каждое оцилиндрованное бревно имеет свой номер, при сборке оно вставляется в свой паз, вырезанный по размеру.

— Работаем на российском оборудовании в двухсменном режиме. Производим два типовых вида домокомплекта площадью 100 и 45 «квадратов». Сейчас, например, у нас в работе домокомплект на 100 квадратных метров. В среднем на выпуск дома уходит месяц, неделя — на баню, — рассказал главный инженер Ушачского лесхоза Игорь Клопов.

Сейчас предприятие заключило договоры на поставку домокомплектов до июня. В листе ожидания находятся еще около 70 заказов.

Отмечается, что производство домокомлектов — направление выгодное, но с минимальной рентабельностью (чтобы сохранить социальную направленность проекта). В Витебской области в марте намерены установить деревообрабатывающие линии в Полоцком, Бешенковичском и Суражском лесхозах.

Как развивается ситуация с продажей таких домов

Напомним, в марте 2023 года на торговой площадке «Лесной домик» на Логойском тракте в Минске появились образцы жилых деревянных домов из сруба и обрешетки под кровлю. Министр лесного хозяйства Александр Кулик заявлял, что домокомплекты будут стоить от 55 до 100 тысяч рублей.

На изделия лесхозов приезжал посмотреть премьер-министр Роман Головченко, тогда он высказался, что надо предлагать законченный варианта объекта — кроме дерева, за которое отвечает лесхоз, нужны кровля, фундамент, отделка. Для этого стоит обеспечить присутствие на торговых площадках представителей смежных отраслей. Также надо сделать кредит для населения, чтобы покупка деревянных домов была привлекательной (позже такой заем появился, деньги выдают под 4% годовых).

Спустя месяц, чтобы купить домики-«полуфабрикаты», приходилось приложить некоторые усилия — обзванивать лесхозы и профильное министерство. После этого выяснилось, что срубы можно приобрести без длительного ожидания — какие-то из них можно было купить сразу, другие обещали изготовить не более чем за два месяца.

В этом феврале за домами-«полуфабрикатами» надо записываться в очередь — желающих купить их и другие изделия хватает с избытком. Оказывается, на повышенный спрос повлиял кредит «На родныя тавары» от «Беларусбанка», по которому в числе прочего можно купить и продукцию лесхозов.

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