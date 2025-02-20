Кадыров нарек себя «пожизненным» главой Чечни 20.02.2025, 14:01

4,022

Срок его полномочий при этом официально заканчивается в 2026 году.

Занимающий пост главы Чечни с 2007 года Рамзан Кадыров заявил, что назначен на должность «пожизненно» и не собирается уходить.

Срок его полномочий при этом заканчивается в 2026 году, а новое заявление прямо противоречит принципу избираемости региональной власти, прописанном в федеральном законодательстве. Однако ни юридических, ни фактических препятствий для пятого срока Кадырова просто нет, отмечают опрошенные сайтом Кавказ.Реалии эксперты.

Заявление о своей «пожизненности» глава Чечни сделал на совещании с силовиками 17 февраля – первом публичным мероприятии с его участием с начала года. Длительное отсутствие, в которое исполняющим обязанности главы был премьер-министр Магомед Даудов, стало поводом для предположений об обострении болезни. На фоне таких разговоров Кадыров предложил всем сомневающимся в его физическом состоянии «встретиться в спортзале».

«Обращаюсь к тем, кто хочет, чтоб я ушел: меня назначили пожизненно. Меня выбрал народ, я не из тех, кого любой желающий может уволить», – заявил он.

Четыре срока не предел

После гибели отца в мае 2004 года на тот момент 27-летний Рамзан Кадыров уже рассматривался в качестве ключевого преемника, но федеральный закон позволял ему занять этот пост только по достижению 30 лет. Госсовет Чечни попросил Путина снизить возрастной ценз, но тогда ради еще не проявившего себя сына первого пророссийского президента республики менять закон не стали.

Почти на три года кресло президента занял бывший милиционер Алу Алханов, после передачи власти Кадырову получивший должность заместителя министра юстиции России – то есть отправленный на «почетную пенсию» и переставший играть сколь-нибудь значимую роль в политической жизни региона.

Молодой Кадыров демонстрировал свое превосходство и конфликтовал с президентом республики. Например, в апреле 2006 года между их охранниками прямо перед комплексом правительственных зданий произошла перестрелка, затем группа лояльных Рамзану Ахматовичу чиновников во главе с министром финансов Эли Исаевым потребовали от Алханова уйти в отставку. В открытый конфликт пришлось вмешиваться Путину, принявшему первых лиц Чечни в Кремле и попытавшемуся примирить их хотя бы на время.

В октябре 2006 года Рамзану Кадырову исполнилось 30 лет, а в следующем феврале его назначили исполняющим обязанности президента Чечни. В марте парламент республики 56 голосами из 58 впервые утвердил его в этой должности.

При избрании на второй срок в феврале 2011 года голосование прошло уже единогласно. В следующем году был принят закон, дающий регионам право самим определять форму проведения выборов губернаторов – напрямую населением или через представительную власть. Парламент Чечни с согласия Кадырова остановился на первом варианте.

На «выборах» в сентябре 2016 года выдвинутый «Единой Россией» политик получил почти 98% голосов. Его формальными конкурентами были Идрис Усманов от «Партии Роста» (после он получил пост бизнес-омбудсмена Чечни), кандидат от КПРФ Гаирсолт Батаев – он занимал должность председателя республиканской Общественной палаты, и поддержанный партией «Справедливая Россия» Султан Денильханов. Из-за антикавказских заявлений лидера ЛДПР Владимира Жириновского в 2012-2022 годах в Чечне не было отделений четвертой парламентской партии – даже формальный кандидат от нее не мог выдвинуться.

На последних «выборах» в 2021 году Кадыров обошел предыдущий результат: по официальным данным, ему отдали 99,7% голосов при рекордной явке в 94%. Для соблюдения процедуры в качестве альтернативы шли бывший депутат парламента и мэр Грозного Иса Хаджимурадов («Справедливая Россия») и депутат парламента от КПРФ Халид Накаев.

Яркий пример уровня конкуренции на этих «выборах» – после многочисленных одобрительных комментариев в адрес Хаджимурадова в чеченских пабликах, «оппозиционный» кандидат от СР вовсе удалил свой аккаунт в Instagram. Оппозиционный чеченский телеграм-канал 1ADAT тогда со ссылкой на жителей республики сообщал о «каруселях», массовых фальсификациях и других нарушениях, призванных продемонстрировать рекордную явку и всенародную поддержку «падишаха».

Летом 2023 года Кадыров заявил, что на его место «никого не ищут, я сам не допущу появления необходимости искать» и подтвердил, что после окончания полномочий будет участвовать в выборах 2026 года.

Закон не запрещает

Еще в 2012 году парламент Чечни инициировали поправки в Конституцию республики, позволяющие избираться главой республики пожизненно. Однако на федеральном уровне в России с 2015 года действовало ограничение на количество сроков для губернаторов – не более двух по пять лет подряд, напоминает в беседе с сайтом Кавказ.Реалии электоральный аналитик Иван Шукшин. Запрет продействовал шесть лет.

«Вслед за принятием поправок в Конституцию в 2020 году разложение электоральных институтов, начавшееся с головы, затронуло регионы. Действовавший со времен Ельцина закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» изменили в первые месяцы полномасштабного вторжения в Украину – с июня 2022 года ограничения губернаторских сроков перестали действовать», – указывает собеседник.

Так что Кадыров, если исходить из нынешнего российского законодательства, прав. Он может избираться главой республики сколько угодно раз. В этом смысле война дала свободу многим ужасным практикам, указывает Шукшин.

Эксперт по российскому избирательному праву на условиях анонимности отмечает, что отмененные в 2022 году ограничения «и раньше не особо соблюдались», но к настоящему моменту никаких даже формальных помех для нового срока Кадырова ни на федеральном, ни на республиканском уровне нет.

«Но это не делает фразу о «назначении пожизненно» менее комичной, потому что, во-первых, он не назначен, а избран в ходе прямых выборов и, во-вторых, не навсегда, а на пять лет», – добавляет он.

По закону Кадырова все еще могут лишить полномочий президент России или парламент республики, добавляет спикер.

«Нужен ежечасно»

Кадыров берет пример с Путина, который может остаться президентом России до 2036 года, поэтому его «пехотинец» рассчитывает на отмену любых ограничений по срокам, отмечает в разговоре с сайтом Кавказ.Реалии член совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.

«С начала 2000-х глава Чечни последовательно работал над укреплением собственной власти и устранением любой альтернативы. В стране, по сути, два таких политика – Путин и Кадыров. Как ему это удалось? Он каждый раз ставил Москву перед выбором – или они сами устраняют его конкурентов, или будут проблемы. Проблем никто не хотел. В итоге получили очень большую проблему», – указывает эксперт.

Про него говорят: незаменимый при любом новом кризисе. И это позволяет держаться наверху

За почти 20 лет Рамзан Кадыров доказал Кремлю свою необходимость и незаменимость. В качестве примера Черкасов приводит его встречу с Путиным в начале февраля 2022 года – тогда многие думали, что президент отчитает чеченского руководителя за резонансное похищение матери оппозиционеров Заремы Мусаевой, но теперь ясно: скорее всего, на ней обсуждалась роль Кадырова и подразделений «Ахмат» в уже готовящемся полномасштабном нападении на Украину.

В ходе самой войны Кадыров и его окружение выступили ее главными спикерами, они активно комментировали события в Курской и Белгородской областях, затем – смену режима в Сирии; все то, о чем другие официальные лица уклончиво молчали.

«Про него говорят: незаменимый при любом новом кризисе. И это, пожалуй, позволяет держаться наверху. По крайней мере, с точки зрения московских чиновников, которые не очень глубоко вникают в суть событий. Кадыров там и тут. Он нужен ежечасно. С другой стороны, для многих чеченцев он до сих пор кажется гарантом мира, способным не допустить новую большую войну в республике и не допустить репрессий в отношении участников предыдущих войн», – продолжает Черкасов.

Кремль, вероятно, не будет реагировать на заявление Кадырова о «пожизненном» сроке, поскольку и раньше не комментировал скандальные выступления политика, а сегодня сосредоточен на заключении сделки с администрацией президента США Дональда Трампа, указывает аналитик по Северному Кавказу Гарольд Чемберс.

«При этом Кадыров говорит правду, хотя она и противоречит принципам демократического государства. Его семья и приближенные захватили все официальные и неофициальные институты в Чечне, у него нет соперников и альтернатив, только заместители. Наконец, он эффективен в глазах Путина, даже несмотря на участившиеся за последнее время акты сопротивления в республике», – указывает эксперт.

По словам Чемберса, из нового здесь только то, что глава Чечни перестал обещать уйти в отставку.

Ранее руководитель республики неоднократно заявлял о необходимости своей замены. В конце очередного срока в феврале 2016 года он в интервью телеканалу НТВ неожиданно посоветовал руководству страны найти ему замену, поскольку его «время уже прошло» и «бывает у человека предел». В следующем году Рамзан Кадыров поделился с журналистами «мечтой» оставить должность, потому что раньше были нужны «такие как я, чтобы воевать, навести порядок, а сегодня порядок». В сентябре 2022 года он вновь заговорил об отставке и том, что «засиделся» на посту.

«Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймете», – делился 45-летний Кадыров, назвав себя «старым».

Первый «чеченский царь»?

Слова о «пожизненном» назначении подчеркивают, что чеченцы находятся в условиях жесточайшей диктатуры. Никто из других российских губернаторов не может просто так самостоятельно отменить свою сменяемость. Это заявление еще раз дает понять, что в республике установлен тоталитарный режим, считает чеченский общественный деятель и почетный представитель Чеченской республики Ичкерия зарубежом во Франции Шамиль Албаков.

«Но Кадыров не является самостоятельной фигурой, он действует с разрешения Кремля и не смеет ему перечить. Это Россия управляет Чечней самым авторитарным и диктаторским методом. Кадыровцы прекрасно знают, что их власть держится на штыках, на похищениях и пытках. Когда им нужно было, они имитировали выборы, чтобы продемонстрировать – люди за них. Сейчас даже в этом нет необходимости, даже 99% голосов «рисовать» не нужно» – рассуждает собеседник.

Шамиль Албаков напоминает, что чеченцы никогда не имели пожизненных правителей, привилегированного аристократического слоя и вообще классовых различий в обществе. Любой человек мог высказать критику и старшим, и руководителям.

«Учитывалось мнение всех от мала до велика, каждый чеченец имел вес и право на выбор. Так что заявление о «пожизненности» противоречит чеченским традициям, тем более, что речь идет о династии: если брать в расчет предыдущее правление Ахмата Кадырова и подготовку детей Рамзана», – подытожил собеседник.

Всего государственные должности разного уровня в Чечне занимают около 100 родственников семьи Кадырова – дети, сёстры, зятья, племянники, братья различной степени родства. Редакция Кавказ.Реалии собрала самый полный список людей из клана Кадыровых, работающих в госструктурах республики.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com