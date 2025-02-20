У гомельчанина за холодильником нашли тайник с $700 тысяч 16 20.02.2025, 14:15

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Он хотел откупиться, но попал за решетку.

Суд Новобелицкого района Гомеля вынес приговор по делу о покушении на дачу взятки в особо крупном размере. Обвиняемый, находившийся под следствием по налоговой статье, пытался подкупить сотрудников Управления Департамента финансовых расследований (УДФР), чтобы избежать уголовного преследования, пишет «Онлайнер».

Летом 2024 года во время обыска в его квартире мужчина предложил начальнику группы дознания сначала $20 тысяч, а затем увеличил сумму до $50 тысяч. Он надеялся, что таким образом удастся закрыть дело и скрыть от проверяющих сейф, в котором хранилось $700 тысяч и 26 миллионов российских рублей. Однако его попытки подкупа были проигнорированы.

На суде гомельчанин признал, что умышленно не сообщал о существовании тайника за холодильником. Однако утверждал, что предлагал лишь 20 тысяч российских рублей, чтобы прекратить обыск, а факт взятки в особо крупном размере отрицал.

Тем не менее суд признал его виновным и приговорил к шести годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Также осужденный обязан выплатить штраф в размере 1000 базовых величин (42 000 рублей).

Приговор пока не вступил в законную силу.

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