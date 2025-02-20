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Курсы всех валют сильно изменились

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  • 20.02.2025, 14:27
  • 5,188
Курсы всех валют сильно изменились

Что происходит на валютном рынке.

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже 20 февраля закончились значительными изменениями курсов.

В рост пошел только российский рубль. Он прибавил чуть больше копейки (+0,38%).

Все остальные валюты подешевели.

Доллар упал почти на четыре копейки (-1,13%). Евро – практически на пять (-1,35%).

Юань рухнул сильнее всех – подешевел сразу на шесть копеек (-1,34%).

Курсы валют на 20 февраля:

доллар – Br3,2239

евро – Br3,35

российский рубль – Br3,5627 (за ₽100)

юань – Br4,3775 (за ¥10).

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