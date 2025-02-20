Курсы всех валют сильно изменились

Курсы всех валют сильно изменились8
- 20.02.2025, 14:27
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Что происходит на валютном рынке.
Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже 20 февраля закончились значительными изменениями курсов.
В рост пошел только российский рубль. Он прибавил чуть больше копейки (+0,38%).
Все остальные валюты подешевели.
Доллар упал почти на четыре копейки (-1,13%). Евро – практически на пять (-1,35%).
Юань рухнул сильнее всех – подешевел сразу на шесть копеек (-1,34%).
Курсы валют на 20 февраля:
доллар – Br3,2239
евро – Br3,35
российский рубль – Br3,5627 (за ₽100)
юань – Br4,3775 (за ¥10).