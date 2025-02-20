закрыть
20 февраля 2025, четверг, 15:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

И даже сейчас Зеленский отказал Трампу

9
  • Александр Роднянский
  • 20.02.2025, 14:34
  • 7,284
И даже сейчас Зеленский отказал Трампу
Владимир Зеленский

Не каждый сможет так смело повести себя в такой ситуации.

Цитировать слова Трампа про Зеленского я не буду. Как и слова Вэнса, Уолца и Маска. Эти слова уже все читали. Многие ужаснулись. Кто-то обрадовался. И все обсудили.

Не хочу я и заниматься аналитикой происходящего. Об этом тоже уже все написали. Кто назвал происходящее «новым мюнхенским сепаратным сговором». Кто – просто «предательством». Украины. И всей Европы.

А кто-то торжествуя – «победой Путина». Что, на самом деле, одно и то же.

Я лишь хочу написать о вопиющей несправедливости сказанных в адрес Зеленского слов.

Многое могут украинцы предъявить своему президенту. И бусификацию, и ситуацию со свободой слова, и жесткую борьбу с оппонентами. Просчеты, ошибки, обещания. Многое, что всегда можно сказать о действиях президента страны, находящегося у власти больше 5 лет. Да еще и в самые тяжелые для страны и ее народа времена.

Но это не Владимир Зеленский начал войну. Не его решения и действия привели к кровавой агрессии России. Это были и остаются вина, ответственность и преступления российского режима во главе с Путиным.

Слова Трампа снимают ответственность с Путина. Это, мягко говоря, несправедливо.

Зеленский не потерял поддержку украинцев. Никаких 4% поддержки. Много больше. Президент Украины по-прежнему популярен и слова Трампа лишь усилили его популярность и сплотили многих в его поддержке.

И что особо важно не забывать, Зеленский – не трус. Он не испугался в начале войны и сплотил страну, воодушевив очень и очень многих.

И даже сейчас он отказал Трампу трижды, вызвав его ярость. Он не поехал в Эр-Рияд – ему не предложили там лидерскую позицию. Он отказался проводить выборы до завершения войны. И он не стал подписывать договор, передающий США недра Украины.

Не каждый сможет так смело повести себя в ситуации полной зависимости страны от стратегического союзника.

И последнее. Я не знаю, чем все закончится. Очень надеюсь, что перестанут погибать люди. А Украина получит шанс на будущее, которое заслужил ее отважный народ.

Но мне очень грустно. Никогда не думал, что придется защищать украинского президента от таких несправедливых нападок. И делать это еще во время продолжающейся подлой войны, которую принесла Россия в Украину.

Александр Роднянский, Telegram

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На переговорах США и РФ есть ключевая тема
На переговорах США и РФ есть ключевая тема Леонид Невзлин
Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук
На самом деле Россией управляет не Путин
На самом деле Россией управляет не Путин Рауль Ребане
Зеленский трижды сказал «нет» Трампу
Зеленский трижды сказал «нет» Трампу Владимир Пастухов