И даже сейчас Зеленский отказал Трампу 9 Александр Роднянский

20.02.2025, 14:34

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Владимир Зеленский

Не каждый сможет так смело повести себя в такой ситуации.

Цитировать слова Трампа про Зеленского я не буду. Как и слова Вэнса, Уолца и Маска. Эти слова уже все читали. Многие ужаснулись. Кто-то обрадовался. И все обсудили.

Не хочу я и заниматься аналитикой происходящего. Об этом тоже уже все написали. Кто назвал происходящее «новым мюнхенским сепаратным сговором». Кто – просто «предательством». Украины. И всей Европы.

А кто-то торжествуя – «победой Путина». Что, на самом деле, одно и то же.

Я лишь хочу написать о вопиющей несправедливости сказанных в адрес Зеленского слов.

Многое могут украинцы предъявить своему президенту. И бусификацию, и ситуацию со свободой слова, и жесткую борьбу с оппонентами. Просчеты, ошибки, обещания. Многое, что всегда можно сказать о действиях президента страны, находящегося у власти больше 5 лет. Да еще и в самые тяжелые для страны и ее народа времена.

Но это не Владимир Зеленский начал войну. Не его решения и действия привели к кровавой агрессии России. Это были и остаются вина, ответственность и преступления российского режима во главе с Путиным.

Слова Трампа снимают ответственность с Путина. Это, мягко говоря, несправедливо.

Зеленский не потерял поддержку украинцев. Никаких 4% поддержки. Много больше. Президент Украины по-прежнему популярен и слова Трампа лишь усилили его популярность и сплотили многих в его поддержке.

И что особо важно не забывать, Зеленский – не трус. Он не испугался в начале войны и сплотил страну, воодушевив очень и очень многих.

И даже сейчас он отказал Трампу трижды, вызвав его ярость. Он не поехал в Эр-Рияд – ему не предложили там лидерскую позицию. Он отказался проводить выборы до завершения войны. И он не стал подписывать договор, передающий США недра Украины.

Не каждый сможет так смело повести себя в ситуации полной зависимости страны от стратегического союзника.

И последнее. Я не знаю, чем все закончится. Очень надеюсь, что перестанут погибать люди. А Украина получит шанс на будущее, которое заслужил ее отважный народ.

Но мне очень грустно. Никогда не думал, что придется защищать украинского президента от таких несправедливых нападок. И делать это еще во время продолжающейся подлой войны, которую принесла Россия в Украину.

Александр Роднянский, Telegram

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