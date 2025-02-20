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Жена Алексея Арестовича подала на развод

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  • 20.02.2025, 14:49
  • 6,544
Жена Алексея Арестовича подала на развод

Дело рассматривает Соломенский суд Киева.

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович разводится со своей супругой Анастасией, с которой прожил почти десять лет, сообщает УНИАН .

По данным из судебного реестра, на развод подала именно Анастасия. 11 февраля Соломенский суд Киева принял ее заявление на рассмотрение, однако когда состоится заседание - неизвестно.

Сам Арестович вряд ли появится в суде, так как он находится за границей. В своих соцсетях он неоднократно рассказывал, что часто меняет место жительства.

«Полтора года я живу в самолетах (в среднем один перелет раз в пять дней)», - писал Арестович.

Известно, что Алексей и Анастасия были вместе почти 10 лет. У них есть сын Александр. Ранее Арестович говорил, что у них с супругой есть разногласия в вопросах воспитания ребенка, однако они существенно не влияют на их отношения.

Для Арестовича это был третий брак. О двух своих предыдущих женах он ничего не говорил, однако известно, что у него есть еще дети.

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