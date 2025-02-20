Белорусы рассказали, какие фразы на белорусском языке часто говорят в повседневной жизни 21 20.02.2025, 14:51

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Блогер провел уличный опрос.

Пользователь с ником maksim. kovalek возле ТРЦ Dana Mall решил провести уличный опрос и выяснить, какие фразы на белорусском языке в повседневной жизни говорят белорусы, пишет CityDog.

Чаще всего белорусы называли слова и фразы «смачна есці», «дзякуй» и «як справы?». Многие признаются, что даже если не говорят на белорусском языке постоянно, некоторые фразы все равно используют. Например, «усё будзе добра», «каханне», «я цябе кахаю» или просто «пашукай».

А одна девушка поделилась, что у нее нет любимой фразы, зато очень нравится имя белорусского писателя Петруся Броўкі.

В комментариях под постом в Threads пользователям очень понравился такой уличный опрос, они тоже решили поделиться своими любимыми фразами на родном языке.

«„Хутчэй“ говорю каждое утро при отправке сына в школу», — написала Оксана.

«Мой сын слово „абавязкова“ часто употребляет. Теперь и я, и бабушка тоже», — поделилась пользовательница с ником Onlainvremenno.

«Халера яго ведае», — любимая фраза Татьяны.

«„Цудоўна“, „троху“, „нешта ў лесе здохла“», — написала пользовательница ola_koren.

«„Няма мне шо рабіць“, „хадзі, будзем есці“ (это коту) и „добра“», — поделилась Ирина.

«„Добра“, „добрай ранiцы“, „смачна есцi“», — написала Юлия.

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