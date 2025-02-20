закрыть
20 февраля 2025, четверг, 15:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В «самом северном жилом доме в Беларуси» никто не живет

  • 20.02.2025, 15:29
В «самом северном жилом доме в Беларуси» никто не живет

Ранее им владел вальщик леса.

В «самом северном жилом доме Беларуси» несколько лет никто не живет, вход заколочен досками, заметило «Еврорадио».

Он находится в деревне Прошки (самый северный населенный пункт нашей страны) в Верхнедвинском районе Витебской области. Это недалеко от стыка границ Беларуси, Латвии и России, к северу от Освейского озера. В деревне «две улицы и четыре дома». Жителей нет.

Статус самого северного дом в Прошках получил в 2011 году. В то время в нем еще жили люди. Домом владел Геннадий Рацковский, вальщик местного лесхоза.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На переговорах США и РФ есть ключевая тема
На переговорах США и РФ есть ключевая тема Леонид Невзлин
Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук
На самом деле Россией управляет не Путин
На самом деле Россией управляет не Путин Рауль Ребане
Зеленский трижды сказал «нет» Трампу
Зеленский трижды сказал «нет» Трампу Владимир Пастухов