В «самом северном жилом доме в Беларуси» никто не живет 20.02.2025, 15:29

Ранее им владел вальщик леса.

В «самом северном жилом доме Беларуси» несколько лет никто не живет, вход заколочен досками, заметило «Еврорадио».

Он находится в деревне Прошки (самый северный населенный пункт нашей страны) в Верхнедвинском районе Витебской области. Это недалеко от стыка границ Беларуси, Латвии и России, к северу от Освейского озера. В деревне «две улицы и четыре дома». Жителей нет.

Статус самого северного дом в Прошках получил в 2011 году. В то время в нем еще жили люди. Домом владел Геннадий Рацковский, вальщик местного лесхоза.

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