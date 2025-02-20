В «самом северном жилом доме в Беларуси» никто не живет
- 20.02.2025, 15:29
Ранее им владел вальщик леса.
В «самом северном жилом доме Беларуси» несколько лет никто не живет, вход заколочен досками, заметило «Еврорадио».
Он находится в деревне Прошки (самый северный населенный пункт нашей страны) в Верхнедвинском районе Витебской области. Это недалеко от стыка границ Беларуси, Латвии и России, к северу от Освейского озера. В деревне «две улицы и четыре дома». Жителей нет.
Статус самого северного дом в Прошках получил в 2011 году. В то время в нем еще жили люди. Домом владел Геннадий Рацковский, вальщик местного лесхоза.