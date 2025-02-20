В центре Минска перекроют еще одну улицу
- 20.02.2025, 15:46
Из-за ремонта моста.
В Минске больше недели по ночам будут перекрывать движение по улице Толстого. Это связано с ремонтом путепровода между пл. Независимости и ул. Московской, пишет агентство «Минск-Новости».
Речь идет об участке дороги на ул. Толстого, который проходит под путепроводом. Ограничение на движение будет действовать с 20 до 28 февраля по ночам — с 1:00 до 5:00.
Напомним, мост между столичной ул. Московской и проспектом Независимости закрыли на ремонт 8 февраля. Из-за этого в часы пик в центре города образуются пробки.
По словам директора «Гордорстроя» Сергея Панева, ремонт моста идет в круглосуточном режиме и движение по путепроводу планируют возобновить к концу года.