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«Пускай по таким ценам покоятся с миром, не надо их воскрешать»

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  • 20.02.2025, 16:00
  • 6,928
«Пускай по таким ценам покоятся с миром, не надо их воскрешать»

«Коммунарка» выпустила партию сладостей, которые были популярны в 1970-х.

Фабрика «Коммунарка» к своему 120-летнему юбилею выпустила лимитированную партию конфет «Селена», которые были популярны еще в 70-х годах. Продукция уже появилась в магазине, ее протестировал Кокобай и рассказал о впечатлениях в TikTok.

@kokobyy Воскрешение рецепта конфеты из 1970-х! Олдовые олды тут? #кокобай #коммунарка #советскийрецепт ♬ оригинальный звук - Кокобай

«Селена» — это крупная фруктово-грильяжная конфета, глазированная темным шоколадом. Она содержит апельсиновый сок, натуральное яблочное пюре, жареный дробленый арахис. Фруктовая начинка расположена между хрустящими вафельками.

Эти конфеты выпускали на «Коммунарке» в 1970-х. Недавно фабрика произвела лимитированную партию этих сладостей. Правда, специалистам для этого пришлось искать рецепт в архивах.

Кокобай нашел лакомство в фирменном магазине, один килограмм продукта стоил там 31 рубль 60 копеек.

— Воскрешение, реинкарнация! Если честно, я никогда раньше их не пробовал. Но дед рассказывал, что в деревнях эту конфету по праздникам ели. <…> Вкус специфический, не банальный, — сообщил блогер.

Зрители под видео обрадовались «старой новинке» и начали ностальгировать по другим сладостям — конфетам «Морзянка», «Данко», «Сливочная помадка», клубничный мармелад в коробках и другом. Кто-то написал, что раньше «Селена» им нравилась, но они и без тестирования убеждены, что вкус сегодняшней продукции будет сильно отличаться от той, что была в 70-х. Многих людей возмутила цена изделия.

Вот некоторые комментарии пользователей:

«У нас в деревне в то время был магазин, и конфеты «Селена» были в продаже».

«В 70-е годы это была конфета не из дорогих, так себе, среднего класса. И в продаже в Беларуси она везде была, ели ее не по праздникам».

«С детства помню вкус этих конфет, надеюсь, ее воскрешение не изменит вкус».

«В далеком детстве ела ту «Селену» — была фантастической. Уверена, что ничего общего с той «Селеной» у сегодняшней нет».

«Боюсь, что по таким ценам и мы будем есть ее только по праздникам».

«Знаете, даже и пробовать не хочу, как ни возьмешь — все ерунда».

«Пускай они по таким ценам покоятся с миром, не надо их воскрешать».

«Качество уже не вернуть, а цены как за элитные сладости».

«Конфета с дешевым повидлом за 32 рубля, прикольно».

«Арахис с повидлом, вместо шоколада — пальмовое масло. «Коммунарка» давно потеряла качество».

«У «Коммунарки» конфеты стали будто из глины. Дети новогодние подарки даже не доели».

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