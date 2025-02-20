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Электрический флагман: раскрыты подробности нового премиального седана Volvo

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  • 20.02.2025, 16:14
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Электрический флагман: раскрыты подробности нового премиального седана Volvo

Большой седан бросит вызов Mercedes-Benz EQE, Tesla Model S, Audi A6 e-tron и BMW i5.

Обнародованы новые официальные фото Volvo ES90. Премиальный электрический седан Е-класса презентуют 5 марта. Об этом сообщается на сайте шведского автопроизводителя.

Новый Volvo ES90 — электрический преемник модели S90. Большой седан бросит вызов Mercedes-Benz EQE, Tesla Model S, Audi A6 e-tron и BMW i5.

На тизерах можно разглядеть обтекаемый силуэт Volvo ES90 с изогнутой крышей, высокой оконной линией и выдвижными дверными ручками. В основе авто лежит платформа SPA2 от электрокроссовера Volvo EX90.

Размеры Volvo ES90 2025:

длина — 4990 мм;

ширина — 1945 мм;

высота — 1547 мм;

колесная база — 3102 мм.

Электромобиль Volvo ES90 будет отличаться самым мощным программным обеспечением среди всех моделей марки — его разработали в Nvidia. Кроме того, он станет самым безопасным Volvo — получит 12 сенсоров, 8 камер, 5 радаров и лидар (лазерный дальномер).

Силовыми установками, скорее всего, поделится кроссовер Volvo EX90. Это значит, что седан будут выпускать в двух полноприводных двухмоторных версиях мощностью 408 и 517 л. с. с аккумуляторной батареей на 111 кВт∙ч. Запас хода составит примерно 600 км.

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