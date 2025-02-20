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Сразу у нескольких банков появились новшества по переводам денег

  • 20.02.2025, 16:22
  • 1,432
Сразу у нескольких банков появились новшества по переводам денег

Они коснулись и ИП.

В Беларуси несколько банков ввели изменения по денежным переводам. К примеру, один из них вернул возможность международных денежных отправлений в евро, отмечает «Зеркало».

С 24 февраля «Приорбанк» вводит возможность переводить деньги за границу в евро. За отправку средств на счета клиентов польского банка PKO Bank Polski S.A. комиссия будет 0,8% (от 200 до 2500 рублей). А если в другие страны и банки, то стоимость услуги составит 2% (но не менее 700 рублей).

Тем временем «Технобанк» сообщил об изменении тарифов за услуги. С 17 февраля стоимость перевода в евро клиентам других банков составляет 30 евро +1,2% от суммы трансфера. Это тариф для населения.

С 19 февраля изменения начинают действовать также для компаний и предпринимателей. Переводы в долларах клиентам других банков будут облагаться комиссией в 1,5% от суммы (минимум — 10 долларов).

Об изменениях также сообщил «Белгазпромбанк». Это финучреждение ввело возможность для клиентов отправлять мгновенные переводы в белорусских рублях в Россию. Для этого надо знать номер телефона получателя и его банк.

За услугу «Белгазпромбанк» берет комиссию в 1,5% от суммы, но не менее 5 рублей.

Минимальная сумма перевода составляет 5 рублей. Лимиты зависят от направления перевода: по Беларуси — до 500 рублей в сутки, в Россию — до 400 рублей в сутки, а за четыре дня — не более 600 рублей.

«Альфа-Банк» с 18 февраля за переводы денежных средств с карт банка на карты других белорусских банков установил комиссию в 1,2% от суммы плюс один рубль.

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