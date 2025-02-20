Роман Свитан: С Трампом нужно использовать философию айкидо 4 20.02.2025, 16:53

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Роман Свитан

Украинцы получили сильный положительный толчок.

Какие сейчас настроения в Украине после гневных тирад президента США Дональда Трампа в адрес президента страны Владимира Зеленского?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с полковником запаса ВСУ, военным экспертом Романом Свитаном:

— Здесь очень важно отметить: нельзя остановить боевые действия, нельзя уйти в оперативную паузу, которая даст возможность россиянам переформатироваться, усилиться и дальше бить. Этого нельзя делать ни в коем случае.

Что касается требования Трампа разобраться с тем, где сотни миллиардов, которые были потрачены на Украину… Так это хорошо для нас. Сейчас все украинцы в ладоши хлопают. Наконец-то, кто-то украинских казнокрадов прижмет и разорвет.

Следующее требование, касающееся редкоземельных металлов на полтриллиона — вопросов нет. На триллион можно дать: копайте, доставайте, вкладывайте деньги!

Для того, чтобы достать эти редкоземельные металлы, нужно вложить около 100 миллиардов долларов. Пегматиты находятся очень глубоко. Мы на это не пойдем, у нас таких денег нет, а у американцев же они есть: копайте, доставайте, но только поделитесь с народом Украины. Земля и недра принадлежат народу.

Потому всё, что сейчас сказал Трамп, если правильно его развернуть, так это дает украинцам серьезный положительный толчок для выполнения боевых задач. На это нужно просто правильно смотреть. Это называется философия айкидо: используй силу противника в своих целях, перенаправив, а то и усилив её. Что мы и сделаем. Все в порядке.

— На какие страны в помощи может рассчитывать Украина? Кто сегодня критически важен для поддержки.

— Во-первых, США и их программы, которые идут. Их никто не останавливал, военная помощь идет, и она очень важна для нас. Во-вторых, конечно, европейские институции, которые, в принципе, могут оказать помощь, причем, довольно-таки, массивную.

Мы опираемся на европейскую финансовую и логистическую помощь. И, конечно, надеемся на то, что американское оружие как шло так и будет идти.

Проблем никаких с Трампом нет. Да, он любит поговорить и сильно покричать, но его просто нужно правильно воспринимать.

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